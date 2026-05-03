Солнце таит в себе много загадок. Что мы на самом деле знаем о солнечной активности и магнитных бурях Астроном Глянцев: влияние магнитных бурь на человека пока плохо изучено

Всемирный день Солнца отмечается 3 мая. Наверное, нет человека, который не слышал бы о солнечной активности, вспышках на Солнце, магнитных бурях. Однако даже для ученых в этой сфере пока много загадок. Что нам известно о Солнце и каких сюрпризов от него ждать, — в материале 360.ru.

Что такое солнечная активность и с чем она связана?

Солнечная активность — целая совокупность явлений в атмосфере Солнца, вызванных магнитными полями. В частности это: пятна — места на Солнце с пониженной температурой и повышенным магнитным полем;

факелы — яркие области в атмосфере;

протуберанцы — огромные облака холодного и плотного вещества, парящие над Солнцем;

выбросы корональной массы — мощные выбросы плазмы и магнитного поля из солнечной короны в межпланетное пространство, которые происходят при солнечных вспышках. Простого ответа на вопрос, с чем связана солнечная активность, у ученых пока нет. «Ясно только, что Солнце — довольно сложная система. Это гигантская каша из электрических зарядов. Все это как-то бурлит, взаимодействует, возникают магнитные поля, уничтожаются, перестраиваются, выделяется энергия. Этот процесс еще изучен недостаточно», — рассказал 360.ru астроном Анатолий Глянцев.

Интересно Солнце очень горячее. В его центре, где происходят термоядерные реакции, температура достигает 15 миллионов градусов. На поверхности, которую мы видим невооруженным глазом, — около шести тысяч. Даже этого слишком много для существования атомов: на Солнце они разрушаются.

Солнечная активность подчиняется 11-летнему циклу: примерно за этот период она увеличивается от минимума до максимума. Этот процесс отслеживают еще со времен Галилея, но разобраться, почему такой цикл существует и почему он именно такой, до сих пор не получилось. Последний на данный момент максимум был пройден в 2024 году, так что в ближайшие годы солнечная активность будет снижаться. Никаких совсем уж неприятных сюрпризов Солнце нам не преподнесет.

Почему происходят магнитные бури и как они влияют на человека?

Иногда Солнце «плюется» корональной массой. Облака солнечного вещества гораздо больше Земли по размеру, но имеют сравнительно небольшую массу. Именно эти выбросы и вызывают на Земле магнитные бури.

Они могут нанести ущерб технике, спутникам, вызвать дополнительные токи в линиях электропередачи — впрочем, инженеры знают, как этого избежать. А вот влияние магнитных бурь на людей, скорее всего, преувеличено, считает Глянцев. По его словам, нельзя утверждать, что этого влияния нет совсем, но в этом еще предстоит разобраться. Исследований было много, но ясности пока нет.

На человека может влиять не только сама магнитная буря, но и то, что он о ней слышал. Он может почувствовать себя плохо просто потому, что этого ожидает, или обратить внимание на какие-то не очень приятные ощущения, которых просто не заметил бы в другой ситуации. Поэтому исследования влияния магнитных бурь не всегда надлежащего качества. И надо понимать, что магнитное поле Земли вообще очень слабое, а его изменения, вызванные магнитными бурями, еще слабее. И как может такое слабое магнитное возмущение влиять на человеческий организм? Анатолий Глянцев астроном, кандидат физико-математических наук

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников также заявлял, что магнитная буря в первую очередь влияет на технику и может вывести из строя космические спутники.

Можно ли защититься от последствий магнитной бури?

Если предположить, что магнитные бури все же могут повлиять на наше здоровье, то лучший способ обезопаситься — бережнее относиться к себе. Качественно спать, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, пить больше воды, правильно питаться, избегать стрессов и серьезных физических нагрузок.

А вот заказывать на маркетплейсах банданы и браслеты, якобы помогающие от магнитных бурь, — пустая затея. Производители утверждают, что банданы, содержащие серебряные нити, защищают от электромагнитных волн, а браслеты воздействуют на акупунктурные точки. На самом деле эффективность этих изделий ничем не подтверждена. Скорее всего, это очередной маркетинговый ход.

Что вызывает вспышки на Солнце и опасны ли они?

С большой вероятностью они связаны с выбросами корональной массы. По статистике большие выбросы происходят одновременно или почти одновременно с большими вспышками. Возможно, одно из этих явлений вызывает другое либо это два следствия некой причины. Ученые спорят об этом. «Если мы видим большую вспышку, то, возможно, она будет сопровождаться большим выбросом корональной массы. Пойдет ли этот выброс в сторону Земли и вызовет ли он магнитную бурю, заранее не скажешь», — пояснил Глянцев.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения. Основных классов пять: А, В, С, М и Х, — каждый на порядок мощнее предыдущего. Считается, что самые мощные — Х — способны вызывать сильные магнитные бури и нарушения связи. Однако влияние солнечных вспышек на Землю тоже часто преувеличивают. Рентгеновское излучение Солнца есть всегда, а когда случается вспышка, оно подскакивает. Но до поверхности Земли это излучение не доходит — оно поглощается в верхних слоях атмосферы, и мы его не чувствуем. В этом смысле солнечная вспышка абсолютно безопасна, если только вы не находитесь в открытом космосе. Влияние на Землю возможно, если вспышка сопровождается мощным выбросом корональной массы. Если этот выброс будет направлен в сторону Земли и накроет спутники, он может уменьшить срок их службы этих. «Но чтобы прямо все спутники вырубились и мы остались без GPS и интернета — это фантастика. Это сценарий голливудского блокбастера», — добавил астроном.