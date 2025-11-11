Ученый РАН Богачев посоветовал метеозависимым людям уделять внимание здоровью во время магнитных бурь

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил в беседе со «Звездой» , что во время магнитных бурь метеозависимым людям следует уделять внимание своему здоровью.

По словам ученого, Солнце постоянно производит вспышки. Сейчас возникли события высшего балла «икс». Это связано с наличием у звезды магнитного поля, и вспышки являются способом избавиться от «лишней незапланированной энергии».

«Эти избытки энергии <…> очень жесткие с точки зрения радиации», — отметил астрофизик.

Богачев объяснил, что воздействие магнитных бурь на технику надежно подтверждено, но не катастрофично. Однако есть дополнительные нагрузки, которые испытают электросети и подключенные к ним устройства.

Ученый рекомендовал чувствительным к магнитным бурям людям быть бережнее к своему организму в эти дни. Он отметил, что кардиологи серьезно изучают влияние солнечных вспышек на кровообращение и связанные с ним болезни.

Астрофизик подчеркнул, что «шапочки из фольги» не защитят от магнитных бурь, так как солнечное излучение не экранируется ничем. Теоретически можно купить бункер с магнитами, которые компенсируют внешние поля, но это недоступно обычному человеку и не обеспечит полной защиты.