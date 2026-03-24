Защита от клещей и инфекций: в Подмосковье началась весенняя вакцинация

В Подмосковье стартовала кампания по профилактике инфекционных заболеваний. Жителям Ленинского городского округа предлагают сделать прививки от целого ряда опасных болезней, чтобы подготовить организм к сезону активности клещей и предстоящему осенне-зимнему подъему заболеваемости. Почему лучше вакцинироваться именно весной и как записаться на прививку — в материале 360.ru.

Вакцинация стартовала в Видновской клинической больнице. Как сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова, кампания охватывает широкий спектр инфекций: клещевой энцефалит, менингит, ветряная оспа, гепатит B, корь, краснуха, дифтерия и пневмококковая инфекция.

Все процедуры проводятся с соблюдением строгих санитарных норм. Медицинский персонал учреждения обеспечивает безопасное проведение прививок и консультации по противопоказаниям.

Почему важно вакцинироваться именно весной?

Врач-эпидемиолог Видновской клинической больницы Ольга Ненастина отметила, что весенний период — это оптимальное время для иммунизации. Главная цель — успеть выработать защиту до пика заболеваемости.

«Клещи активизируются в мае, пик приходится на июнь. Вакцинация также способствует укреплению иммунитета к осенне-зимнему периоду, когда риск заражения инфекциями выше», — отметила она также.

Медик дала несколько простых, но важных советов для тех, кто планирует сделать прививку:

сохраняйте спокойствие в день процедуры;

сообщите врачу о возможных аллергических реакциях и всех перенесенных ранее заболеваниях;

оставайтесь в медучреждении 20–30 минут после укола для наблюдения за состоянием.

Кто в группе особого внимания?

Вакцинация рекомендована всем желающим, но в первую очередь необходима тем, кто находится в зоне риска. Особое внимание уделяется:

детям;

взрослым с пропущенными прививками;

людям с хроническими заболеваниями;

пожилым пациентам;

путешественникам и лицам с активным социальным взаимодействием;

своевременная прививка позволяет значительно снизить риск развития осложнений и сохранить здоровье.

Как попасть на прививку?

Записаться на процедуру можно несколькими удобными способами, доступными каждому жителю округа:

через регистратуру Видновской клинической больницы;

на портале «Госуслуги»;

с помощью стойки инфомата;

на приеме у терапевта или педиатра.

Обязательным условием является предварительная консультация врача. Это позволяет выявить возможные противопоказания и обеспечить полную безопасность процедуры.