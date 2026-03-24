Защита от клещей и инфекций: в Подмосковье началась весенняя вакцинация
В Подмосковье стартовала кампания по профилактике инфекционных заболеваний. Жителям Ленинского городского округа предлагают сделать прививки от целого ряда опасных болезней, чтобы подготовить организм к сезону активности клещей и предстоящему осенне-зимнему подъему заболеваемости. Почему лучше вакцинироваться именно весной и как записаться на прививку — в материале 360.ru.
Вакцинация стартовала в Видновской клинической больнице. Как сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова, кампания охватывает широкий спектр инфекций: клещевой энцефалит, менингит, ветряная оспа, гепатит B, корь, краснуха, дифтерия и пневмококковая инфекция.
Все процедуры проводятся с соблюдением строгих санитарных норм. Медицинский персонал учреждения обеспечивает безопасное проведение прививок и консультации по противопоказаниям.
Почему важно вакцинироваться именно весной?
Врач-эпидемиолог Видновской клинической больницы Ольга Ненастина отметила, что весенний период — это оптимальное время для иммунизации. Главная цель — успеть выработать защиту до пика заболеваемости.
«Клещи активизируются в мае, пик приходится на июнь. Вакцинация также способствует укреплению иммунитета к осенне-зимнему периоду, когда риск заражения инфекциями выше», — отметила она также.
Медик дала несколько простых, но важных советов для тех, кто планирует сделать прививку:
- сохраняйте спокойствие в день процедуры;
- сообщите врачу о возможных аллергических реакциях и всех перенесенных ранее заболеваниях;
- оставайтесь в медучреждении 20–30 минут после укола для наблюдения за состоянием.
Кто в группе особого внимания?
Вакцинация рекомендована всем желающим, но в первую очередь необходима тем, кто находится в зоне риска. Особое внимание уделяется:
- детям;
- взрослым с пропущенными прививками;
- людям с хроническими заболеваниями;
- пожилым пациентам;
- путешественникам и лицам с активным социальным взаимодействием;
- своевременная прививка позволяет значительно снизить риск развития осложнений и сохранить здоровье.
Как попасть на прививку?
Записаться на процедуру можно несколькими удобными способами, доступными каждому жителю округа:
- через регистратуру Видновской клинической больницы;
- на портале «Госуслуги»;
- с помощью стойки инфомата;
- на приеме у терапевта или педиатра.
Обязательным условием является предварительная консультация врача. Это позволяет выявить возможные противопоказания и обеспечить полную безопасность процедуры.