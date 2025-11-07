Более 111 тысяч жителей прошли вакцинацию от гриппа в Ленинском округе

Масштабная прививочная кампания продолжается в муниципалитете. С начала сентября текущего года порядка 111 тысяч жителей были вакцинированы от гриппа.

Для иммунизации используются современные трехкомпонентные вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол», а для детей доступен препарат «Ультрикс Квадри».

Заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 1 Людмила Сухорукова напомнила, что сезонная вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений. Современные трехкомпонентные вакцины формируют стойкий иммунитет к вирусам, вызывающим это заболевание.

Бесплатно сделать прививку жители Ленинского округа могут не только в модуле диспансеризации, но и во всех подразделениях Видновской клинической больницы, включая мобильные пункты вакцинации. Для записи нужно обратиться по телефону «122» или через портал «Здоровье». При посещении прививочного пункта нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.