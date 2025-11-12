Роспотребнадзор перечислил первые симптомы пневмонии

Кашель, жар, одышка, озноб, потливость и ухудшение самочувствия — признаки пневмонии. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Пневмония — это воспаление легочной ткани, возникающее чаще всего из-за попадания в дыхательные пути возбудителей инфекций: бактерий, вирусов, грибов», — отметили в ведомстве.

Пневмония может возникнуть сама по себе или стать осложнением других заболеваний, таких как коронавирус, корь, коклюш и другие. В пресс-службе отметили, что 80% осложнений гриппа у взрослых связаны с пневмонией.

«Внебольничная пневмония диагностируется в первые 48 часов после появления симптомов, таких как лихорадка, кашель, выделение мокроты и одышка. Наиболее тяжело эта болезнь протекает у пожилых людей и лиц с наличием сопутствующих заболеваний», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе подчеркнули, что своевременная вакцинация от пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша — это самый надежный способ предотвратить пневмонию.

К мерам неспецифической профилактики относятся: здоровый образ жизни, полноценное питание с достаточным количеством белков, микроэлементов и витаминов, регулярное мытье рук или обработка антисептиками, соблюдение социальной дистанции, а также частое проветривание и уборка дома.

При симптомах пневмонии Роспотребнадзор советует не заниматься самолечением. Немедленно обратитесь к врачу.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ОРВИ в Подмосковье. По состоянию на конец октября прививки сделали уже более 2,4 миллиона человек. Эксперты считают, что этот метод профилактики эффективно защищает от сезонного роста заболеваемости и уменьшает риск осложнений.