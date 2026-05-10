Выбрать место и создать атмосферу. Как организовать пикник в Москве и Подмосковье

Чтобы интересно и весело провести выходные, не обязательно далеко ехать. Можно устроить пикник даже в пределах города. Как выбрать место в Москве и Подмосковье и о чем стоит позаботиться, чтобы все прошло красиво, безопасно и без неприятных сюрпризов вроде штрафов — в материале 360.ru.

Чем хороши городские пикники?

Это быстрый и бюджетный способ провести время с семьей или друзьями, немного сменить обстановку, никуда не уезжая. Не нужно долго собираться, покупать специальное снаряжение, бронировать место за полгода. При желании можно собраться даже в будний день после работы или в обеденный перерыв.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Большинство городских парков оборудованы для комфортного отдыха: есть удобные лавочки, беседки, кафе и туалеты неподалеку, WI-FI и зоны в тени деревьев. Пикник в парке — отличная идея для свидания или фотосессии.

Что взять с собой на пикник?

Много еды и вещей тащить не стоит — при необходимости можно докупить что-то неподалеку. Достаточно захватить: легкие закуски (фрукты, овощи, сыр, орехи, сэндвичи);

воду;

термос с чаем или кофе;

небьющуюся или (не самый экологичный вариант) одноразовую посуду, при необходимости разделочную доску, нож;

складные стулья, если не хотите сидеть на траве;

покрывало и при желании подушки;

плед на случай похолодания или ветра;

складной зонт от солнца, если вы не уверены, что удастся устроиться в тени;

сухие и влажные салфетки;

солнцезащитный крем;

спрей от клещей и/или комаров;

пауэрбанк;

пакеты для мусора. Для развлечения можно взять портативную колонку, настольные игры, набор для бадминтона, фрисби или мяч.

Если в парке есть платные беседки для пикника, то стоит забронировать одну из них за несколько дней. В Москве есть возможность совершить бронь онлайн.

Фото: РИА «Новости»

Есть зоны отдыха с мангалами. Если планируете жарить шашлыки, организация пикника немного усложнится: понадобятся не только заранее замаринованное мясо и закуски к нему, но и угли, шампуры, жидкость для розжига. Впрочем, в некоторых пикник-зонах можно купить готовый шашлык.

Как выбрать место для пикника?

Все зависит от ваших целей. Следует учесть, что именно вы планируете пить и хотите ли разводить огонь, отметил в беседе с 360.ru юрист, основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской. Главные ошибки компаний, желающих повеселиться в общественном месте, — распитие спиртного и разведение костров в не оборудованных для этого зонах. Нельзя разводить в парке открытый огонь — для шашлыков можно использовать только мангалы в зонах барбекю.

Жарить шашлыки запрещается в парках, скверах, лесах и на других природных территориях вне специально оборудованных зон. За нарушение этих правил предусмотрен штраф по статье 20.4 КоАП РФ — от пяти до 15 тысяч рублей. Таким образом, выбирая место для пикника, следует учесть, что именно компания планирует пить и планирует ли разводить огонь. Денис Хмелевской Юрист, основатель консультационно-представительского центра «Верус»

Запрещается распивать алкоголь в общественных местах и зонах рекреационного назначения, в том числе парках, скверах, городских садах, на пляжах. Это прописано в федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Нарушение грозит штрафом до полутора тысяч рублей (статья 20.20 КоАП РФ).

Фото: Andy Dean/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Если есть большое желание выпить, то лучше выбирать локации с лицензированными кафе и зонами, где разрешено употребление алкогольных напитков, рассказала 360.ru основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева. В общественных парках, на набережных есть специально отведенные для пикника зоны — как бесплатные, так и платные, например, беседки. А вот закрытых и заповедных зон стоит избегать.

Самое главное — унести весь мусор: взять с собой пластиковые пакеты и забрать остатки еды. И не разводить костры в принципе, особенно около сухих деревьев, с которых огонь может перекинуться. Ксения Зайцева Основатель и старший юрист ООО «Принцип»

Если прогноз погоды вызывает сомнения, выбирайте место с крышей над головой, под навесом. Можно захватить дождевики и свитера. Желательно, чтобы неподалеку было закрытое помещение, куда можно оперативно перебраться. Чтобы еда сохранила температуру, можно загрузить ее в термосумку.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как сделать пикник уютным?

Здесь все индивидуально: кому-то будет уютно уже от того, что близкие рядом, а кому-то, чтобы проникнуться атмосферой отдыха и расслабления, нужны, например, музыка и красивые виды. «Если есть компания, JBL-колонка, зонты и бутерброды, больше мне ничего не надо от пикника. Самое главное, чтобы все пришли и всем было весело», — отметил Хмелевской. Зайцева подтвердила: «Для уюта достаточно хорошей компании, музыки и бутербродов с колбасой». Она добавила, что следует соблюдать закон о тишине и не мешать другим отдыхающим. В для кого-то уют кроется в деталях. Можно захватить декоративные подушки, красивую посуду, заменить покрывало изящной скатертью, заранее подготовить плейлист для пикника. Чтобы было удобнее есть, выберите фуршетный формат — канапе, шпажки, сырную тарелку.

Секреты фотосессии на пикнике

С точки зрения освещения лучшим временем для фотосъемки станет утро или час-два перед закатом — так называемый золотой час. Подготовиться лучше заранее: надеть легкую одежду в стиле кэжуал, романтик или бохо, присмотреть живописные места с хорошим освещением.

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press / www.globallookpress.com

Захватите реквизит. Им могут стать винтажная посуда, пледы с интересными узорами, свечи, эстетичные фрукты, цветы, книги. Можно взять красивые бокалы, а вино или шампанское может быть и безалкогольным, просто для антуража. Для съемки лучше всего подойдут расслабленные позы, естественные движения. Идеально будет хорошо выспаться перед фотосессией, не пить много жидкости и не есть жирной пищи, чтобы не было отеков.