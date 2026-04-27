Где можно пожарить шашлыки в Подмосковье? Топ-15 мангальных зон

Майские праздники редко обходятся без шашлыков, но жарить их лучше только в оборудованных для этого местах. К счастью, в Подмосковье много специальных пикниковых зон, где можно собраться большой компанией и безопасно приготовить мясо. Топ-15 таких мест — в подборке 360.ru.

Парк «Елочки» в Домодедове

Где: Каширское шоссе, 107

Одно из главных мест отдыха для жителей и гостей Домодедова расположилось в сосновом лесу. Парк разделен на функциональные зоны. В зоне отдыха можно снять отапливаемую и обставленную мебелью беседку с мангалами за 700 рублей в час. Если захочется других активностей, то есть площадка для пляжного волейбола, аттракционы, скейтпарк, современные детские площадки, благоустроенная набережная у пруда, рестораны и кафе, веревочные парки и не только.

Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде

Где: Вифанская улица, владение 151

В этом парке можно не только пожарить шашлыки, но и порыбачить, покататься на аттракционах, поиграть в активные игры, посидеть в кафе и просто погулять среди вековых лип. Беседку в пикниковой зоне можно арендовать в любой день по очень демократичной цене: 1000 рублей за час или 5000 за весь день. Аренда доступна с 10:00 до 22:00.

Зона пикника у парк-отеля ZVENIGOROD 4* в Звенигороде

Где: улица Лермонтова, владение 64

Здесь можно снять на весь день один из двух удобных гриль-домиков: большой с грилем и мангалом, рассчитанный на 20 человек, и маленький — с грилем, на 15 человек. Правда, цены кусаются: за аренду большого домика придется отдать 13 тысяч, а в праздники — 18 тысяч рублей, за аренду маленького — 10 тысяч и 15 тысяч соответственно. Можно за отдельную плату взять напрокат чайник, казан, шампуры или купить уголь, жидкость для розжига, одноразовую посуду и прочие полезные вещи.

«Чудо-парк» в Одинцове

Где: парк отдыха Горки-10

Возле пруда оборудованы шесть беседок с мангальной площадкой у пруда. Если любите рыбачить, то можно поймать рыбу на свежем воздухе и сразу же пожарить ее на мангале. Аренда беседки с хозинвентарем обойдется в 1440–2500 рублей. Можно приехать всей семьей: детям точно понравятся аттракционы, сказочные городки, канатные дороги, батут. Для самых маленьких есть песочницы. Важно: парк работает только в выходные.

Зона пикника в отеле «Царьград» в Серпухове

Где: деревня Спас-Тешилово, 3

Беседки с мангалами на площадке «Шашлычная тропа» бесплатны для гостей отеля. Можно дополнительно арендовать беседку на компанию, в том числе с обслуживанием. Дополнительно можно купить уголь и жидкость для розжига, арендовать решетку-гриль (за 1400 рублей) и воспользоваться услугами повара (2500 рублей в час).

Пикник-зона в Принарском парке в Серпухове

Где: улица Театральная

Принарский парк открылся в Серпухове всего 12 лет назад. Гости могут насладиться прогулкой по берегу реки и видами на Высоцкий монастырь и, конечно, пожарить шашлыки в просторной светлой беседке с мебелью и электричеством. Мангальная зона расположена снаружи. Арендовать беседку можно минимум на пять часов. Цена начинается от 8000 рублей. Шампура, жидкость для розжига и уголь не предоставляются.

Беседки в парк-отеле «Остров» в Ленинском округе

Где: село Остров, Новая улица, 1а (шесть километров от МКАД по Каширскому шоссе)

На территории парк-отеля представлены как гриль-зоны для небольших компаний (до пяти человек), так и иглу на 10 человек и всесезонные беседки с мангальной зоной, рассчитанные на разное количество гостей. Беседки находятся на берегах прудов. Стоимость аренды — от 4000 рублей.

Пикник-зона в парк-отеле «Воздвиженское» в Серпухове

Четырехзвездочный отель находится в лесопарковом массиве недалеко от города. Беседки для барбекю рассчитаны на компании от восьми до 15 человек. Есть шесть вариантов размещения. Часть мангальных беседок располагаются у пруда. Стоимость аренды начинается от 1000 рублей за два часа. Если готовить не хочется, можно заказать готовый шашлык — доступно специальное мангальное меню.

Пикник-зона в отеле Foresta Festival Park в Чехове

Где: деревня Прохорово, улица Санаторная, владение 3

К услугам гостей — беседки с мангалом, вместимостью до 20 человек, расположенные у пруда, возле коттеджей и в лесу. Можно пожарить шашлык самостоятельно, а можно заказать местный. Беседки есть как открытые, так и утепленные. Если погода подвела, можно попросить газовый или инфракрасный обогреватель. Гостям отеля аренда беседки для барбекю доступна бесплатно на три часа, далее цена составит 2000 в час. Минимальное время аренды — два часа.

Зона отдыха Sunset Beach Moscow в Мытищах

Где: поселок Менжинец

Здесь вы сможете отдохнуть всей семьей на берегу водохранилища. Сам клуб с сентября закрыт для посещения, но устроить пикник все равно можно — беседки работают по предварительной записи. Все беседки с мангалами электрифицированы и в них есть вода, а в больших — еще и холодильник и электрический чайник. Цены начинаются от 8000 рублей.

Загородный клуб Artiland в Балашихе

Где: Новское шоссе, 10

Здесь можно арендовать один из домиков-барбекю с теплым полом, где комфортно в любую погоду. Предусмотрены оборудованные площадки на открытом воздухе с мангалами и детскими игровыми зонами. В 2025 году цены начинались от 10 тысяч рублей (в выходные и праздничные дни — дороже), прайса на 2026-й в открытом доступе нет. У всех домиков есть веранда. При желании можно попросить повара помочь с готовкой.

Парк «Мечта» в Наро-Фоминске

Где: рабочий поселок Селятино, улица Клубная, 4

Зона барбекю здесь представлена закрытыми беседками с мангалами. В открытой зоне барбекю можно отдохнуть всего за 200 рублей в час или 2000 рублей в день, аренда беседки обойдется в цену от 400 рублей в час или от 4000 рублей в день. Беседки с освещением немного дороже, арендовать их можно минимум на два часа. В стоимость входят шампуры, мангал, уголь, жидкость для розжига, одноразовая посуда, скатерть и мешок для мусора.

Мангальные беседки в «Пешки Парк» в Солнечногорске

Где: деревня Пешки

Малая и корпоративная беседки, рассчитанные максимум на 30 и 60 человек соответственно, находятся на территории веревочного парка. Мангал, пять шампуров, уголь и жидкость для розжига включены в стоимость. В будни за аренду беседки вы заплатите от 1600 рублей в час, в выходные — от 2100 рублей. Минимальный срок аренды — три часа.

База отдыха «Ильинский пляж» в Можайске

Где: деревня Блазново, Ильинский пляж

К услугам гостей — пять беседок для пикника на живописном берегу водохранилища. Все они выполнены из дерева, в каждой есть освещение и розетки. В стоимость аренды входит мангал, а уголь и жидкость для розжига можно купить дополнительно. Цены аренды начинаются от 2500 рублей за световой день.

Каширский городской парк

Где: город Кашира, улица Гвардейская

Мангальная зона работает с 10:00 до 23:00. Беседку можно арендовать всего за 500 рублей в час. В целом парк отлично подходит для семейного отдыха и отдыха большой компанией. Волейбол, бадминтон и настольный теннис, площадка для йоги и воркаута, аттракционы — здесь есть все для того, чтобы прекрасно провести время.