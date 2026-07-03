Сегодня 20:37 В Подмосковье подвели итоги регионального этапа проекта «ПолитЗавод» В подмосковном этапе проекта «ПолитЗавод» приняли участие 1374 человека 0 0 0 Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковье

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В усадьбе Горенки в Балашихе подвели итоги регионального этапа федерального кадрового проекта «ПолитЗавод». В 2026 году его ключевой темой стал сбор молодежных предложений в Народную программу «Единой России».

Проект объединил 1374 молодых жителя Московской области. Участники прошли обучение на платформе Высшей партийной школы «Единой России», приняли участие в пяти региональных практических семинарах, встречались с депутатами, экспертами и наставниками, а затем применяли полученные знания на практике — в муниципалитетах региона. Обучение проходило по трем направлениям: «Политический спикер», «Менеджер общественных проектов» и «Медиаспециалист». Такой формат позволил участникам не просто изучить основы общественно-политической работы, а пройти весь путь от идеи до конкретного предложения: как услышать запрос жителей, правильно его сформулировать, собрать поддержку, найти партнеров и понять, на каком уровне может решаться вопрос.

Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России»

Главным практическим инструментом проекта стала деловая игра «Город пЕРемен». Участники и молодогвардейцы провели 98 таких игр в муниципалитетах Подмосковья. Кроме того, проходили круглые столы, форумы, проектные сессии, встречи со студентами, молодыми специалистами, предпринимателями и активистами молодежных объединений. Всего в рамках информационной кампании и реализации проекта было проведено более 100 мероприятий по сбору предложений в молодежной среде. По итогам этой работы сформировано более 10 тысяч наказов в Народную программу. Среди предложений — молодежный трек инициативного бюджетирования, страхование волонтеров гуманитарных миссий, льготный проезд для студентов круглый год, арендный сертификат для молодых семей, профориентационные автобусы для малых территорий, инженерные субботы в колледжах, QR-маршруты по памятникам и культурным объектам, а также инициативы по развитию молодежных пространств, спорта, добровольчества, занятости, городской среды и новых форматов самореализации. Финал регионального этапа прошел в формате деловой игры «Есть результат!». Участники собирали большой механизм, который стал символом Народной программы как единой системы. Каждая команда отвечала за один этап пути молодежного предложения: от проблемы и наказа до поддержки жителей, упаковки инициативы, поиска партнеров, ресурсов, реализации, информирования и контроля результата. Финальный запуск механизма показал главную идею проекта: результат появляется только тогда, когда все этапы связаны между собой, а предложение проходит путь от идеи до решения. «"ПолитЗавод" для нас — это не просто обучение. Это возможность показать молодежи, как работает общественно-политическая система на практике: как услышать запрос, превратить его в понятный наказ, найти поддержку, собрать команду и довести инициативу до результата. В этом сезоне участники провели большую работу: более 100 мероприятий, 98 деловых игр и более 10 тысяч наказов в Народную программу. Для нас важно, что молодежь не остается зрителем. Ребята сами предлагают решения и готовы участвовать в их реализации», — отметила руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России»

Участников проекта приветствовали депутаты Государственной думы Александр Толмачев и Вячеслав Фомичев. Победителей наградил и глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Он отметил, что в 2026 году «ПолитЗавод» стал не только образовательной программой, но и инструментом включения молодежи в формирование Народной программы. «Народная программа строится на предложениях жителей. Поэтому важно, что молодые люди не просто учились, а выходили на территории, общались со сверстниками, собирали инициативы, обсуждали их и переводили в конкретные формулировки. Более 10 тысяч наказов — это серьезный вклад в работу над разделом, связанным с молодежью и детьми. А сам проект показал, что в Подмосковье есть активные, подготовленные и неравнодушные ребята, которые готовы брать ответственность и работать на результат», — подчеркнул Сергей Юров. По итогам регионального этапа лучшими участниками проекта стали шесть человек. В направлении «Политический спикер» победителями стали Максим Ядыкин из городского округа Пушкинский и Андрей Курдяев из городского округа Люберцы. В направлении «Менеджер общественных проектов» отмечены Валерия Пашук из Жуковского с проектом «Школа лидерства» и Юлия Кошелева из Чехова с проектом «Продолжение», направленным на поддержку будущих мам и повышение информированности о доступных мерах поддержки. В направлении «Медиаспециалист» победили Виктория Зуева из Балашихи и Матвей Королев из Ступина.

Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России»

Отдельным примером практического результата проекта стал Максим Ядыкин. Участие в «ПолитЗаводе» помогло ему системно подготовиться к публичной работе: научиться выступать, формулировать позицию, работать с предложениями жителей и выстраивать коммуникацию на территории. После проекта Максим успешно прошел предварительное голосование «Единой России» и сегодня идет на выборы в Совет депутатов городского округа Пушкинский. «„ПолитЗавод“ дал мне не только знания, но и практический опыт, который я сразу применяю в работе на территории. Мы учились говорить с жителями, слышать их предложения, формулировать наказы и доносить свою позицию. Для меня проект стал важной подготовкой к предварительному голосованию и дальнейшему участию в выборах в Совет депутатов Пушкинского округа», — рассказал Максим Ядыкин. Победители регионального этапа будут включены в кадровый резерв партии «Единая Россия» и получат возможность пройти стажировки в органах публичной власти, структурах партии и средствах массовой информации. Региональный этап «ПолитЗавода» завершен, но работа участников продолжится. Собранные молодежные наказы будут переданы для дальнейшей проработки в Народную программу. Финалистов и активных участников также пригласили на форум «Гвардейск», который пройдет с 27 июля по 3 августа.