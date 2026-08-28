Сегодня 18:52 В Московской области обсудили подготовку общественных наблюдателей к выборам Форум «Совместный вектор развития»: в Подмосковье обсудили подготовку к выборам Фото: пресс-служба IV Областного форума муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития» Подмосковье

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Выборы 2026

В Московской области 27 августа прошел IV Областной форум муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития». Его участники рассмотрели подготовку гражданского общества к Единому дню голосования — 2026 и развитие системы общественного контроля за выборами.

На форуме обсудили, как изменились требования к общественным наблюдателям. Теперь от них потребуется не только присутствовать на избирательном участке, но и знать законодательство, соблюдать стандарты работы, корректно взаимодействовать с другими участниками процесса и отличать нарушение от технической ситуации. «Наша задача — создать систему, которой доверяют и граждане, и участники избирательного процесса», — сказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области и руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.

Фото: пресс-служба IV Областного форума муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития»

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич назвала взаимодействие государства и гражданского общества одним из условий открытости выборов. «Сильное гражданское общество — это не оппонент государству, а его партнер в решении общественно значимых задач. Именно поэтому открытость выборов, возможность общественного контроля и участие граждан — это элементы одной системы, которая работает на доверие к институтам и результатам голосования», — подчеркнула она. На защиту прав избирателей на всех этапах кампании обратила внимание уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. «Для гражданина важно не только иметь право проголосовать, но и быть уверенным в том, что его права на каждом этапе избирательного процесса защищены. Общественное наблюдение является одним из механизмов, позволяющих своевременно выявлять проблемные ситуации и обеспечивать их рассмотрение в правовом поле», — подчеркнула омбудсмен.

Фото: пресс-служба IV Областного форума муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития»

Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс отдельно остановился на требованиях к подготовке наблюдателей и их работе в рамках установленных процедур. «Открытость избирательного процесса невозможна без конструктивного взаимодействия всех его участников. Подготовленный наблюдатель — это человек, который знает законодательство, понимает процедуру и способен профессионально работать в рамках установленных правил. Именно такой подход позволяет общественному контролю быть эффективным», — отметил он.

Фото: пресс-служба IV Областного форума муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития»