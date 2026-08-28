Участие общественных палат в контроле за выборами расширят в Подмосковье

Форум муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития» завершился в Подмосковье 28 августа. Во второй день гости сосредоточились на развитии общественного контроля, взаимодействии с некоммерческими организациями и новых формах участия жителей в решении социальных задач.

Ключевым событием стало подписание соглашений между Общественной палатой Московской области и профильными объединениями для формирования инфраструктуры наблюдения за голосованием.

«Сейчас мы формируем работающую инфраструктуру, в которой муниципальные общественные палаты, общественные организации и профессиональные сообщества объединяются вокруг конкретных задач», — отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

В рамках форума стартовал региональный проект #ЯПРОГОЛОСОВАЛ. Он предполагает информационную кампанию в соцсетях и создание фотозон у избирательных участков. Участникам предложат делиться снимками с хэштегом.

Инициатива призвана сделать голосование естественной частью общественной жизни без привязки к конкретным кандидатам.

«Нам важно, чтобы участие в выборах воспринималось не как формальная процедура, а как нормальная и естественная часть жизни активного гражданина. Поэтому мы предлагаем жителям не только прийти на выборы, но и своим примером показать: мне не все равно, я участвую», — отметила Татьяна Дмитриева.

Эксперты обсудили зарубежный опыт регулирования электоральных процессов. Доцент МГИМО Инна Ракитская представила анализ международных избирательных систем, подчеркнув необходимость адаптации практик к российской правовой среде.

Участники также рассмотрели инструменты муниципального контроля через мониторинг и общественные слушания, а также вопросы демографической политики и поддержки подростков группы риска.

Форум объединил представителей власти, избирательной системы и правозащитников, подтвердив готовность общественных палат переходить от обсуждений к профессиональному контролю значимых процессов.