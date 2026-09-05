В честь Дня города в Люберцах прошли «Богатырские игры»

На празднике, посвященном Дню города, прошли показательные выступления и мастер-классы по тяжелой атлетике и армрестлингу, а также турнир по силовому экстриму всероссийского уровня. Активности по силовым видам спорта проходили последовательно, сменяя одна другую.

Взрослые и дети под руководством тренеров поднимали штанги.

Открыло фестиваль показательное выступление и мастер-класс для зрителей по тяжелой атлетике от отделения Спортивной школы Олимпийского резерва Люберец.

деформировал ударами кулака пять кусков рифленой стальной арматуры длиной 30 сантиметров и диаметром 12 миллиметров.

сломал пять стальных саморезов длиной 40 сантиметров и диаметром 12 миллиметров;

связал узел из двух метровых отрезков рифленой стальной арматуры диаметром 12 миллиметров;

Омич установил мировой рекорд. За шесть минут 22 секунды он

Затем прошел мастер-класс по армрестлингу. Горожанам объяснили правила дисциплины, показали, как правильно стоять, какой использовать хват. Желающие смогли попробовать себя в этом виде спорта.

Завершил спортивный праздник всероссийский турнир по силовому экстриму. В нем приняли участие девять сильнейших спортсменов из пяти регионов России — Москвы, Подмосковья, Липецка, Ленинградской и Тульской областей.

В ходе бескомпромиссной борьбы определились призеры и победитель турнира.

Первое место занял Михаил Острожский из Ленинградской области. На втором оказался липчанин Павел Ивашкин, на третьем — столичный житель Тимофей Тищенко.