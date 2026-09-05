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    В честь Дня города в Люберцах прошли «Богатырские игры»

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

    В Центральном парке городского округа Люберцы 5 сентября прошел мультиспортивный фестиваль силовых видов спорта «Богатырские игры. Люберцы-2026».

    На празднике, посвященном Дню города, прошли показательные выступления и мастер-классы по тяжелой атлетике и армрестлингу, а также турнир по силовому экстриму всероссийского уровня. Активности по силовым видам спорта проходили последовательно, сменяя одна другую.

    Открыло фестиваль показательное выступление и мастер-класс для зрителей по тяжелой атлетике от отделения Спортивной школы Олимпийского резерва Люберец.

    Взрослые и дети под руководством тренеров поднимали штанги.

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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    Далее выступил сибирский силач Полад Мусаев, приехавший поздравить жителей округа с Днем города рекордным мегашоу.

    Омич установил мировой рекорд. За шесть минут 22 секунды он

    Затем прошел мастер-класс по армрестлингу. Горожанам объяснили правила дисциплины, показали, как правильно стоять, какой использовать хват. Желающие смогли попробовать себя в этом виде спорта.

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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    Завершил спортивный праздник всероссийский турнир по силовому экстриму. В нем приняли участие девять сильнейших спортсменов из пяти регионов России — Москвы, Подмосковья, Липецка, Ленинградской и Тульской областей.

    В ходе бескомпромиссной борьбы определились призеры и победитель турнира.

    Первое место занял Михаил Острожский из Ленинградской области. На втором оказался липчанин Павел Ивашкин, на третьем — столичный житель Тимофей Тищенко.

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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    Зрители фестиваля смогли поучаствовать в веселых викторинах.

    Большой интерес вызвало показательное выступление многократного рекордсмена мира по сценическому экстриму Сергея Агаджаняна по прозвищу Русский Халк и его напарника Сергея Буганова. Спортсмены продемонстрировали свою силу и неисчерпаемые возможности человека.