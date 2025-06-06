06 июня 2025 14:24 «Успехов в достижении целей». Воробьев вручил первые паспорта детям участников СВО и победителям олимпиад в Подмосковье Андрей Воробьев торжественно вручил первые паспорта 35 школьникам Подмосковья 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

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В преддверии Дня России в Доме правительства Московской области прошла торжественная церемония вручения первых паспортов детям бойцов спецоперации, победителям и призерам олимпиад, спортсменам, танцорам и художникам. Документы 35 школьников получили из рук губернатора Андрея Воробьева.

Многие подростки приехали на церемонию вместе с родными, чтобы разделить с ними этот важный и счастливый момент. «По собственному опыту знаем, что это очень запоминающийся день, настоящее событие для вас, ваших родителей, очередной этап», — отметил Андрей Воробьев в приветственной речи. Губернатор выразил благодарность учителям, которые помогают детям раскрыть таланты и уделяют им много внимания. «И особенно приятно, что поддержать ребят сегодня пришли наши военнослужащие, участники специальной военной операции», — подчеркнул глава региона.

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Воробьев пожелал присутствовавшим успешного достижения целей, надежных друзей и исполнения желаний. «Это очень важно не только для вас, но и для ваших родителей. Ведь, наверное, самая большая их мечта — чтобы дети состоялись. Наша страна сильна историей, культурой, традициями. И теперь уже и ваша задача — знать их, беречь, защищать и в будущем передавать своим детям», — подчеркнул губернатор.

Первый паспорт получил Арсений из Балашихи, который имеет второй юношеский разряд по плаванию. Его мама Екатерина призналась, что особенно ценно проведение церемонии в преддверии одного из главных праздников в стране — Дня России. «Для нас, родителей, это мероприятие является подтверждением того, что мы делаем все правильно. Ведь дети — зеркало семьи, и от того, как мы их воспитаем, зависит будущее нашей страны», — отметила гостья мероприятия. Екатерина поблагодарила Андрея Воробьева за поддержку молодежи и патриотического воспитания, а также за личное участие в жизни школьников. Главный документ вручили и Сергею Минину из Клина, который учится в кадетском классе и мечтает защищать Родину по примеру отца, который сейчас на фронте.

«После школы я планирую поступить в кадетское училище, чтобы заниматься военным делом», — рассказал о своих планах школьник. Призер олимпиад по математике, физике, астрономии другим предметам Артем Кутелев из Долгопрудного отметил, что хочет поступить в высшее учебное заведение и найти дело по душе.

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«Я очень польщен, что мои заслуги отметили, пригласили сегодня на это торжественное мероприятие и губернатор лично вручил мне мой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Это очень почетно!» — заметил Артем. Главный документ гражданина России получили жительница Красногорска Варвара Бабаева — лауреат множества художественных конкурсов, а также Маргарита Романенко из Серпухова, которая поет в хоре и занимается танцами. Ее отец погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной операции. Паспорт в торжественной обстановке выдали и сыну Ирины Ротарь, которая приехала из Красногорска, чтобы поддержать ребенка. Он увлекается пением и является призером и победителем творческих конкурсов. Женщина заметила, что работает в школе и внимательно наблюдает за учениками. «Нет сомнений, что наши дети — творческие, талантливые, веселые, добрые — прославят свой регион, свою страну. И мир, за который сейчас бьются ребята на передовой, он — для них», — заключила Ирина.