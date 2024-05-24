Цех по производству химических средств защиты растений запустили в Щелкове. Соглашение о его строительстве подписали на полях ПМЭФ-2022. Торжественное открытие предприятия посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

Глава региона вручил гендиректору предприятия медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а отличившимся сотрудникам компании — областные награды. Воробьев выразил слова благодарности руководителю предприятия и всему коллективу.

«Вы — большие молодцы! И конечно, хочется поздравить всех с Днем химика, который будет в это воскресенье», — заявил глава региона.

Он отдельно отметил, что соглашение о строительстве предприятия было подписано совсем недавно, но уже сегодня в Подмосковье появилось современное производство. Кроме того, Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Фонд развития промышленности за активное участие в проекте.

«Мы гордимся, что на территории Подмосковья находится такое передовое, конкурентоспособное во всем мире предприятие. Хочу пожелать, чтобы и дальше под вашим чутким и профессиональным руководством оно развивалось, как и другие предприятия Московской области, тем самым укрепляя нашу экономику», — добавил Воробьев.