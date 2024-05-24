«Уникален и не имеет аналогов». Воробьев — о цехе по производству средств химзащиты растений в Щелкове
Воробьев открыл цех по производству средств химзащиты растений в Щелкове
Цех по производству химических средств защиты растений запустили в Щелкове. Соглашение о его строительстве подписали на полях ПМЭФ-2022. Торжественное открытие предприятия посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
Глава региона вручил гендиректору предприятия медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а отличившимся сотрудникам компании — областные награды. Воробьев выразил слова благодарности руководителю предприятия и всему коллективу.
«Вы — большие молодцы! И конечно, хочется поздравить всех с Днем химика, который будет в это воскресенье», — заявил глава региона.
Он отдельно отметил, что соглашение о строительстве предприятия было подписано совсем недавно, но уже сегодня в Подмосковье появилось современное производство. Кроме того, Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Фонд развития промышленности за активное участие в проекте.
«Мы гордимся, что на территории Подмосковья находится такое передовое, конкурентоспособное во всем мире предприятие. Хочу пожелать, чтобы и дальше под вашим чутким и профессиональным руководством оно развивалось, как и другие предприятия Московской области, тем самым укрепляя нашу экономику», — добавил Воробьев.
Новый цех полностью автоматизирован и построен в рамках реализации проекта импортозамещения. Ежегодно специалисты будут выпускать свыше 20 тысяч тонн продукции для защиты растений: фунгицидов, инсектицидов и протравителей семян.
«Он уникален и не имеет аналогов по площади и оборудованию в России, а еще полностью автоматизирован — начиная от подачи канистры на линию и заканчивая упаковкой», — указал Воробьев.
Планируется, что, помимо различных регионов России, данные продукты будут поставляться в разные страны, в том числе в Армению, Белоруссию, Казахстан, Марокко, Сербию и другие.
«„Щелково Агрохим“ занимает 18% рынка средств защиты растений в стране, и мы продолжаем расти. На этом производстве будет выпускаться 49 препаратов», — рассказал Салис Каракотов.
Общие затраты на расширение производства составили 1,8 миллиарда рублей, включая 950 миллионов рублей в качестве льготного займа от федерального Фонда развития промышленности.
Кроме того, сейчас специалисты возводят еще один цех по производству исходных компонентов для средств защиты растений. На сегодняшний день они полностью импортируются из Индии и Китая. Планируется, что второй цех начнет работу уже в следующем году.
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