«Творят на благо страны». Воробьев наградил отличившихся школьников в Подмосковье

Андрей Воробьев наградил 50 отличившихся школьников в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Юных спортсменов, изобретателей и детей, отличившихся мужеством и стойкостью в сложных ситуациях, наградили в Подмосковье. Всего чествовали 50 человек. Губернатор Андрей Воробьев поздравил их с наступающим Новым годом и выразил благодарность родителям.

В церемонии «Гордость Подмосковья» участвовали многодетные и приемные семьи, родственники бойцов СВО и другие. Для них устроили настоящий новогодний праздник.

«Мы рады приветствовать в этом зале наших детей, родителей, педагогов, воспитателей, врачей и просто добрых людей, которые работают, творят на благо нашей страны, нашего Подмосковья», — сказал Воробьев.

Десятилетний Глеб пострадал после взрыва на детской площадке в Красногорске. Благодаря врачам медцентра Рошаля мальчик уже вернулся к обычной жизни и посещает тренировки по кикбоксингу. Сейчас он проходит реабилитацию, после чего ему установят протез.

Еще один гость церемонии — восьмилетний Богдан из Красногорска получил ранения во время атаки беспилотника.

Выпускник из Электростали Виталий Симонов разработал робота для обучения языку жестов. Он функционирует на основе искусственного интеллекта и учит слабослышащих детей тактильной азбуке.

«Как-то раз увидел в автобусе, как слабослышащий мужчина пытался что-то объяснить людям, но его никто не понимал.  Вот из этого случая и вырос проект. Планирую его развивать, получить грант, чтобы внедрить прибор в интернаты для слабослышащих», — рассказал он.

Девятиклассница Физтех-лицея имени Капицы Александра Вотякова разработала эмоциональный датчик на основе ИИ, а 16-летний Александр Кокарев из Ногинска создал тренажер для восстановления подвижности кисти и развития межполушарных связей на основе машинного зрения. Он поможет проходить реабилитацию пациентам после инсульта и травм с односторонним параличом.

«Я показываю свою здоровую руку в камеру компьютера, делаю ей некие жесты, упражнения, и перчатка на парализованной руке повторяет эти движения. Тем самым человек обманывает свой мозг и начинает выстраивание новых нейронных связей, что и приводит к улучшению двигательных функций парализованной руки», — пояснил он.

Андрей Воробьев отметил важность развития дополнительного образования в Подмосковье. Он отметил, что она должна быть направлена на развитие талантов детей.

«Когда за спиной детей есть мама, отец, друзья, наставники, всегда получается больше и лучше. Во многом это и ваша заслуга. Детки, вы — большие молодцы! Мы сделаем все, чтобы вы и дальше развивались. А родителям — большое спасибо за воспитание и ваши добрые дела», — сказал глава региона.

