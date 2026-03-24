Сегодня 03:00 Цветники, мозаики и не только. Как изменятся парки и скверы Подмосковья в 2026 году

В 2026 году в Подмосковье благоустроят более 60 общественных пространств. Жители региона получат новые места для отдыха и занятий спортом. Одним из ключевых проектов станет благоустройство сквера «Технический сад» в Егорьевске. Как преобразятся эта и другие территории — в материале 360.ru.

Как изменится «Технический сад»

Территория в 2,8 гектара возле улиц Профсоюзной, Тельмана, Благонравова и Садовой станет еще привлекательнее для семей с детьми и любителей занятий спортом и игр на свежем воздухе. В сквере появятся современные детские площадки и качели, а также спортплощадки для бескетбола, волейбола, мини-футбола и настольного тенниса. Создатели проекта вдохновились формами Технологического института. Элементы ландшафта, навесы и качели будут выполнены по мотивам его архитектуры.

Фото: Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Кроме того, отдыхающих порадуют комфортные скамейки с навесами, беседки и выложенные плитками пешеходные дорожки. Для удобства на входе установят информационные стенды. Красивее и уютнее станет территория возле пруда: там появятся деревянные настилы, качели под навесом, цветники, деревья и кустарники. На территории проведут освещение, обеспечат видеонаблюдение. Помимо этого, в сквере создадут доступную среду для маломобильных жителей. Работы планируют начать уже во втором квартале 2026 года и завершить к концу лета.

Фото: Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Какие еще парки и скверы обновят в 2026 году

Благоустройство пройдет и в сквере «Мирабель» в Протвине. Там восстановят стелу с надписью и построят новую «Доску почета», реконструируют клумбы, отремонтируют пешеходные дорожки и обустроят современную безопасную детскую площадку с элементами геопластики.

Фото: Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В «Мирабели» также появится зона отдыха с навесами, садовыми качелями и столами для настольных игр. Кроме того, скверу вернут утраченное мозаичное панно «Бассейн с рыбками». Обновление предстоит и парку 50-летия СССР в Можайске. Там можно будет не только гулять и заниматься спортом, но и проводить фестивали и концерты. Территорию разделят на зоны: для спокойного отдыха, спорта, детского отдыха и выгула собак. А в центре появится площадь с амфитеатром — для массовых мероприятий. Парк озеленят, высадив более тысячи деревьев, а также обеспечат системами видеонаблюдения и качественным освещением. Более комфортным местом отдыха для людей всех возрастов станет и набережная «Среднего пруда» во Власихе.

Фото: Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Помимо детских и спортивных площадок и смотровых площадок с видом на воду, там оборудуют амфитеатр и скейт-парк. В план также входят обустройство пешеходных дорожек, появление современного освещения и видеонаблюдения.