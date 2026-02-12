Сквер «Технический сад» в Егорьевске благоустроят в этом году

Сквер «Технический сад» в Егорьевске благоустроят до конца лета. Там установят детские площадки, спортивные зоны, настилы для отдыха у воды и многое другое.

Работы в сквере начнутся во втором квартале этого года. Новый облик получит территория площадью 2,8 гектара рядом с улицами Профсоюзной, Тельмана, Садовой и Благонравова. Там появятся комфортные зоны отдыха, спортивные и детские площадки, места для игр в настольный теннис, баскетбол, мини-футбол и волейбол, а также качели, скамейки и беседки.

«Для детей младшего и среднего возраста установят игровую площадку. Спортивная зона будет включать площадки для командных игр, многофункциональный гимнастический комплекс и зону для настольного тенниса. Также установят уникальные навесы, качели и беседку, выполненные по мотивам архитектуры Технологического института», — рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья.

На берегу пруда появятся настилы, качели под навесом, скамейки и урны. По всему скверу установят современные светильники и камеры видеонаблюдения. Там также будет парковка и туалет.