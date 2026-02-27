Сегодня 11:36 Новые места отдыха, модернизация школ и больниц. Глава Можайска Мордвинцев — о планах по развитию округа Глава Денис Мордвинцев доложил Воробьеву о планах по развитиию Можайска 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

В ближайшие годы в Можайске капитально отремонтируют школу, хирургический корпус больницы и стадион, построят подстанцию скорой помощи и благоустроят несколько общественных территорий. Об итогах последних пяти лет и дальнейших планах губернатору Андрею Воробьеву рассказал глава муниципалитета Денис Мордвинцев.

На встрече обсудили важные направления в жизни округа: модернизацию ЖКХ, ремонт социальных учреждений, благоустройство и многое другое. «Мы коснемся самых разных тем: благоустройство, капитальный ремонт, строительство спортивного комплекса. Расскажите, как обстоят дела со здравом, сейчас ремонтируем хирургический корпус Можайской больницы. Это будет современный медцентр для более 100 тысяч жителей», — сказал глава региона. Модернизация в здравоохранении Четырехэтажный хирургический корпус больницы откроют после капитального ремонта в начале 2027 года. Туда переведут несколько отделений, включая травматологическое, гинекологическое и анестезиолого-реанимационное. «Корпус позволит создать хирургический кластер с самым современным оборудованием. Туда смогут приезжать пациенты и из других территорий — Волоколамска, Рузы. Планируем завершить капремонт в первом квартале 2027 года», — отметил глава округа. Кроме того, в этом году в селе Поречье заработает новая подстанция скорой помощи.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Денис Мордвинцев рассказал, что за последние пять лет был проделан большой объем работ. Так, открылся Центр амбулаторной онкологической помощи, капитально отремонтировали амбулаторию в деревне Клементьево и фельдшерский здравпункт в поселке Гидроузел. Больницы получили новое оборудование: аппараты КТ и МРТ. Ремонт и строительство школ С 2021 по 2025 год новые школы открыли в селе Топарево и Можайске, а старые отремонтировали в Можайске, Гидроузле, Клементьеве и поселке Колычево.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

Также в Можайске запустили новый физкультурный комплекс «Арсенал», ставший домашней ареной для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. В этом году в планах — завершить капремонт школы в деревне Мокрое и реконструировать стадион «Спартак». Модернизация ЖКХ До конца 2026 года в Можайске заменят 108 километров сетей водоснабжения. В ближайшие два года отремонтируют восемь котельных, пять центральных тепловых пунктов и почти девять километров коммуникаций. К 2028 году завершится реконструкция очистных сооружений. «Ждем завершения реконструкции наших очистных сооружений. Это позволит не только Можайску, но и ближайшим поселкам — Спутник, имени Дзержинского — получать более качественные услуги по водоотведению», — отметил Мордвинцев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Инвестпроекты Сейчас на территории округа в активной стадии реализации 19 инвестиционных проектов. Они создадут около 3,5 тысячи рабочих мест. Так, международный концерн DoorHan запустит завод листовой стали с покрытием, производство теплоизоляционных материалов и возведет пристройку к заводу горячего цинкования, а компания «Мульти Милк» наладит выпуск молочных смесей. «Очень приятно, что к нам приходит центр обработки данных „Яндекса“. А новый собственник дает нашему хлебозаводу вторую жизнь», — рассказал глава. Благоустройство Большую работу в Можайске ведут в части благоустройства. Так, в прошлом году преобразился сквер «Аллея Героев» у стелы «Город воинской славы», а также парк в деревне Горетово.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В ближайшие два года работы проведут в Троицком сквере и парке 50-летия СССР в Можайске. В Уваровке установят памятную стелу «Населенный пункт воинской доблести». В апреле у Дениса Мордвинцева истекает срок полномочий. Губернатор пожелал ему успехов на предстоящем конкурсе на должность главы региона.