08 апреля 2026 00:03 Трудоустройство подростков в Подмосковье. Юрист раскрыл нюансы подработки на каникулах Юрист Кофанов: трудоустройство подростков имеет ограничения 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Подмосковье

Подростки в Подмосковье смогут подработать курьерами, аниматорами и озеленителями, предприятия откроют 12 тысяч вакансий. Как трудоустроиться и какие существуют ограничения, выяснил 360.ru.

Работа школьникам в Подмосковье Трудоустройством подростков на каникулах занимается Кадровый центр Подмосковья. По состоянию на конец марта, 161 предприятие региона вызвалось открыть более 12 тысяч вакансий: курьера, помощника вожатого, аниматора, сотрудника пункта выдачи заказов, рабочего по благоустройству.

«За первый квартал свыше тысячи ребят временно трудоустроились», — сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Интересно Медианная зарплата россиян 14-18 лет в 2025 году, по данным сервиса HeadHunter, составляла 31,4 тысячи рублей. Подростки выбирали вакансии курьера, разнорабочего, оператора кол-центра, продавца-консультанта, кассира, грузчика и администратора.

Программа реализуется ежегодно. В 2025 году 536 предприятий региона открыли 24,7 тысячи временных рабочих мест для школьников. Трудоустроенным через Кадровый центр Подмосковья подросткам выплачивали дополнительную материальную помощь на сумму 2646 рублей ежемесячно. Условия работы для подростков В трудоустройстве несовершеннолетних много нюансов. Они связаны с возрастом, сообщил 360.ru юрист по трудовому праву, гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

Есть общие случаи, когда заключение договора допускается с лицом, достигшим 16 лет. Но есть достаточно большие ограничения по продолжительности рабочего времени. Дмитрий Кофанов Юрист

Сотрудникам 16-18 лет запрещено носить тяжести, трудиться на работах с вредными и опасными условиями труда, больше 35 часов в неделю, а при совмещении с учебой — 17,5 часа. Для этой категории также обязательны медицинские осмотры и отпуск продолжительностью 31 календарный день вместо 28. Их не возьмут заниматься тем, что может причинить вред здоровью и нравственному развитию. Например, в ночные клубы, торговлю спиртным, табаком, материалами эротического содержания.

Прием на работу подростков от 14 лет имеет еще больше ограничений. Во-первых, понадобится письменное согласие одного из родителей, за исключением соискателей 15 лет, если они окончили девятый класс, учатся в вечерней школе, техникуме или колледже. Во-первых, общее количество рабочего времени не должно превышать 24 часа в неделю. Подводные камни при трудоустройстве несовершеннолетних «Собственно говоря, из-за достаточно большого количества гарантий далеко не все работодатели проявляют инициативу по заключению такого трудового договора», — признал Кофанов. В целом предприятия, по наблюдениям юриста, охотно берут подростков на временные работы, которые требуют небольших усилий. В отдельных регионах ввели квоту для трудоустройства лиц младше 18 лет. Но есть и другая сторона вопроса.

«Как я слышал, современная молодежь немножечко другая, и она может прекратить работать просто потому что не хочется. <…> Если обычного человека мы можем совершенно спокойно уволить, например, за прогул, то расторжение трудового договора с работниками до 18 лет допускается с согласия инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних», — объяснил он. Как подростку защитить себя на работе На случай, когда работодатель перегибает палку, действуют те же механизмы, что и при работе с взрослыми. Кофанов сообщил, что подростки могут обратиться в Госинспекцию труда, суд или прокуратуру. «Если, например, им отказывают в заключении договора, а они уже достигли возраста, который позволяет им выполнять эту работу, они вправе требовать письменный отказ. Понятно, что вряд ли они потом будут работать на этом месте, тем не менее, это тот законодательный аргумент, который у них есть», — сказал юрист.

Судебная система, по его словам, ориентирована на защиту интересов работников. К подросткам же в целом отношение более трепетное. Порядок трудоустройства подростков Заявление можно подать на портале «Работа в России». Для регистрации нужна подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» (ЕСИА). Алгоритм действий следующий: в личном кабинете создать резюме;

в окне вида занятости указать резюме несовершеннолетнего гражданина, в поле о желаемой должности — временное трудоустройство несовершеннолетних, о графике — неполный рабочий день/неполная рабочая неделя;

после модерации перейти в раздел «Все сервисы», нажать на «Меры поддержки»;

в разделе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» заполнить заявление, указав центр занятости района желаемой работы и реквизиты карты «Мир». Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете. Там же появится информация об откликах и приглашениях.