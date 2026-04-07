Свыше 12 тысяч подростков смогут получить работу в Подмосковье на каникулах

В Московской области проводят работу по организации занятости подростков на время каникул. Региональные власти и работодатели расширяют возможности для временного трудоустройства школьников, предлагая все больше вариантов подработки.

К концу марта 161 предприятие заключило соглашения на создание свыше 12 тысяч рабочих мест для несовершеннолетних. Подросткам предлагают попробовать себя в разных ролях — от курьеров и аниматоров до сотрудников пунктов выдачи заказов и участников работ по благоустройству.

За первый квартал свыше тысячи ребят временно трудоустроились. В прошлом году временную работу смогли найти более 20 тысяч подростков: 536 предприятий региона заключили договоры с Кадровым центром Подмосковья, предоставив молодым людям 24,7 тысячи временных рабочих мест.

Подросткам помогают лучше понять свои интересы и склонности: доступны профориентационные тесты, индивидуальные консультации и обучающие тренинги.

«На портале „Работа в России“ реализован сервис „Практики и стажировки“. В настоящее время на платформе размещено 72 заявки от работодателей на прохождение практики», — добавил Андрей Голубев.

Вопросам безопасности уделяют особое внимание. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей внимательно изучать условия работы, проверять наличие трудового договора и заранее продумывать маршрут до места работы.

«Обязательно советуйтесь с родителями. Ваша безопасность важнее первой зарплаты», — отметила Ксения Мишонова.

Чтобы устроиться на временную работу, подростку достаточно подать заявку через портал «Работа в России» или обратиться в Кадровый центр Подмосковья.

Действующее законодательство допускает привлечение несовершеннолетних к работе в выходные и праздничные дни в период каникул, если трудоустройство осуществляется через центр занятости или в составе студенческих отрядов и при наличии необходимого согласия.