Более 12 тысяч жителей Подмосковья нашли работу с января

С начала года в Подмосковье трудоустроились более 12 тысяч человек. Они нашли работу при содействии Кадрового центра.

Как рассказали в региональном Минсоцразвития, жители могут найти подходящую вакансию на портале «Работа в России». Всего там доступно более 89 тысяч предложений на разные должности: от производственных специальностей и заканчивая профессиями в сфере обслуживания и здравоохранения.

«Нами большое внимание уделяется развитию профессиональных навыков самих жителей. Обучение и повышение квалификации помогают людям адаптироваться к современным реалиям рынка труда и быстрее находить себе работу», — сказал глава ведомства Андрей Кирюхин.

В регионе также регулярно проводят мероприятия в поддержку тех, кто решил сменить профессию или заново начать карьеру. Всего с января прошло более 70 ярмарок трудоустройства, где соискатели могли пообщаться с потенциальными работодателями и обсудить трудовые условия.

Кроме того, в Подмосковье ведут большую работу с молодежью. Это профориентационные мероприятия, а также помощь выпускникам вузов и колледжей в поиске первой работы.

Узнать обо всех актуальных вакансиях в Подмосковье можно на портале «Работа в России».