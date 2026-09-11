11 сентября 2026 13:24 Свыше 200 отделений и 146 госуслуг. Андрей Воробьев — о достижениях МФЦ Подмосковья за 17 лет Андрей Воробьев: МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет Подмосковье

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Первый МФЦ Московской области открылся в Балашихе 17 лет назад. Накануне профессионального праздника губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников центров «Мои документы» и вручил им областные награды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Сегодня в Подмосковье открыто 212 отделений МФЦ — 119 центров «Мои документы» и 93 территориально обособленных подразделения. В них — более 1,7 тысячи окон приема, где работают свыше шести тысяч специалистов. «МФЦ каждый день принимает более 50 тысяч человек. Это огромная и очень важная работа. Замысел, который мы реализовали в рамках указов и поручений президента, заключался в том, чтобы власть всегда была рядом в вопросах предоставления государственных и муниципальных услуг», — отметил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Почти 150 миллионов услуг за 17 лет Сейчас в центрах можно получить 149 государственных и муниципальных услуг. Среди наиболее востребованных — оформление документов, регистрация по месту жительства, кадастровый учет и операции с недвижимостью. В 2025 году жители обратились в МФЦ 9,6 миллиона раз. За все время работы сети оказано почти 150 миллионов услуг.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

С 2025 года через МФЦ можно оформить гражданство по рождению для детей до 14 лет и получить услуги региональных операторов по вывозу мусора. С апреля здесь доступны сервисы МосОблЕИРЦ: консультации по ЖКУ, проверка начислений и задолженности, получение справок и изменение данных лицевого счета. С июня можно оформить ежегодную семейную выплату для семей с двумя детьми. Помощь участникам СВО Отдельное направление работы — поддержка участников СВО и их семей. Сотрудники МФЦ помогают оформлять выплаты, льготы и необходимые статусы, а также направления на реабилитацию и санаторно-курортное лечение. С прошлого года ветераны и действующие военнослужащие также могут через МФЦ подать заявления на комплексное сопровождение фонда «Защитники Отечества» и получить помощь по услугам Военно-социального центра Минобороны.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Больше услуг — онлайн В электронном формате уже доступны 98% региональных и муниципальных услуг и значительная часть федеральных. Всего онлайн можно получить 445 услуг из 576, причем 54 из них — без предоставления документов. При этом сотрудники МФЦ помогают тем, кому сложно пользоваться цифровыми сервисами самостоятельно. В центральных залах оборудовано 859 рабочих мест для пользовательского сопровождения. За прошлый год специалисты провели 3,6 миллиона консультаций.