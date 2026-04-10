Свыше 2 тысяч жилых домов капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

В Московской области масштабная программа капитального ремонта многоквартирных домов продолжает набирать обороты — она остается крупнейшей в стране. Об этом на 133-м заседании регионального парламента сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.

«За 12 лет мы отремонтировали 20 тысяч МКД, заменили порядка 4,5 тысячи лифтов. В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взяли на личный контроль и осуществляем ручное сопровождение», — пояснил Кирилл Григорьев.

Общий объем работ на текущий год оценивают в 50 миллиардов рублей. В план вошли более двух тысяч домов, где предстоит обновить свыше четырех тысяч конструктивных элементов. Основной упор сделают на ремонт инженерных коммуникаций, кровель и установку современных узлов учета.

Новые правила коснулись и структуры контрактов: стоимость одного не превышает 500 миллионов рублей, а в один лот включают не более пяти домов, при этом в каждом должно быть не менее трех видов работ. Такой подход повысит управляемость процессов и дисциплину подрядчиков.

Для участников программы установили жесткие сроки: до 20 апреля необходимо оформить всю исходную документацию, к концу мая подрядчики обязаны выйти на объекты, а завершить работы предстоит до середины декабря.

Подписаны почти три четверти контрактов, а в нескольких сотнях домов ремонт уже стартовал. Наиболее активные работы проводят в Балашихе, Люберцах, Химках, Лобне и Красногорске.