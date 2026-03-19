Свежие продукты к посту и Пасхе. Какие ярмарки пройдут весной в Подмосковье

Перед постом и Пасхой в Московской области организуют ярмарки

Жители Подмосковья могут в марте и начале апреля приобрести свежие и полезные продукты от местных производителей на специальных ярмарках. Вопросу доступности качественных и разнообразных постных продуктов в регионе уделяют особое внимание. На тематических мероприятиях можно подобрать продукты как для соблюдения поста, так и для подготовки к празднованию Пасхи.

Когда и где пройдут ярмарки

В поселке городского типа Шаховская 20 марта состоится ярмарка «Постный день». Производители развернут 50 торговых точек на площадке по адресу улица 1-я Советская, у дома 28. Жители смогут приобрести овощи и фрукты, крупы, бобовые, орехи, сухофрукты, растительное масло, мед и хлебобулочные изделия без животных ингредиентов.

С 30 марта по 5 апреля в разных уголках Подмосковья развернут четыре пасхальные ярмарки. Мероприятия станут отличной возможностью запастись продуктами к праздничному столу и изучить ассортимент региональных сельхозпроизводителей.

Ярмарки будут проходить в Богородском городском округе, город Электроугли, улица Школьная, за домом 33, а также в городском округе Власиха, улица М. Жукова, около дома 4а. Посмотреть актуальные адреса можно на портале «Мой АПК».