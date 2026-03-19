Свежие продукты к посту и Пасхе. Какие ярмарки пройдут весной в Подмосковье
Перед постом и Пасхой в Московской области организуют ярмарки
Жители Подмосковья могут в марте и начале апреля приобрести свежие и полезные продукты от местных производителей на специальных ярмарках. Вопросу доступности качественных и разнообразных постных продуктов в регионе уделяют особое внимание. На тематических мероприятиях можно подобрать продукты как для соблюдения поста, так и для подготовки к празднованию Пасхи.
Когда и где пройдут ярмарки
В поселке городского типа Шаховская 20 марта состоится ярмарка «Постный день». Производители развернут 50 торговых точек на площадке по адресу улица 1-я Советская, у дома 28. Жители смогут приобрести овощи и фрукты, крупы, бобовые, орехи, сухофрукты, растительное масло, мед и хлебобулочные изделия без животных ингредиентов.
С 30 марта по 5 апреля в разных уголках Подмосковья развернут четыре пасхальные ярмарки. Мероприятия станут отличной возможностью запастись продуктами к праздничному столу и изучить ассортимент региональных сельхозпроизводителей.
Ярмарки будут проходить в Богородском городском округе, город Электроугли, улица Школьная, за домом 33, а также в городском округе Власиха, улица М. Жукова, около дома 4а. Посмотреть актуальные адреса можно на портале «Мой АПК».
Мастер-классы и праздничное настроение
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отмечают — ярмарки не только помогут приобрести свежую и качественную продукцию местных фермеров, но и создадут праздничную атмосферу в преддверии Пасхи. Также мероприятия поддержат сельскохозяйственных производителей региона.
Помимо продуктов, жители смогут купить непродовольственные товары отечественного производства: текстиль, одежду, обувь, сувениры и изделия народных художественных промыслов.
На ярмарке «Пасхальный калейдоскоп» на проспекте Мельникова в Химках на продажу выставят различные сезонные товары, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, чаи Крыма, детский трикотаж, валенки, шерсть, тюльпаны и мимозы. Также для взрослых и детей будут проводится тематические мастер-классы.
С 3 по 5 апреля в Орехово-Зуевском округе состоится ярмарка «Вербное воскресенье». Павильоны развернут в городе Куровское, на улице Вокзальная. Производители представят широкий ассортимент продуктов, мужской и женской одежды, текстиля, сувениров.
Жители смогут приобрести в том числе разливное молоко из изотермической емкости, воронежские колбасы и копчености, сало, мясо и рыбу.