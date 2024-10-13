Субсидии и программы поддержки. Воробьев — о помощи сфере АПК в Подмосковье
Воробьев поздравил аграриев Подмосковья с профессиональным праздником
Около двух тысяч предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности работают на территории Московской области. В рамках поддержки в регионе действует множество программ и субсидий. Губернатор региона Андрей Воробьев поздравил с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сотрудников отрасли.
Он подчеркнул, что на предприятиях трудятся более 100 тысяч человек, которые вносят вклад в развитие сельского хозяйства.
«Усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК. Поздравляю всех с профессиональным праздником, крепкого здоровья и процветания вашему делу!» — отметил Воробьев в своем Telegram-канале
В Подмосковье работают около 800 фермеров, которые в 2023 году произвели 42 тысячи тонн молока, три тысячи тонн мяса, 50 тысяч тонн картофеля, 17 тысяч тон капусты, 87 тысяч тонн меда и многие другие продукты.
«Чтобы поддержать фермеров, вместе с федеральным правительством мы выделили более пяти миллиардов рублей и предоставили 30 видов субсидий», — добавил Воробьев.
Также Воробьев отдельно отметил заслуги некоторых предприятий. Например, «Еремино поле» демонстрирует, как небольшое семейное дело смогло перерасти в значимое производство колбас. На щелковском заводе ежегодно выпускают три тысячи тонн продукции. Татьяна Еремкина, вместе с детьми, создала 50 рабочих мест и сейчас занимается строительством второго завода в Мытищах. Региональные власти помогли им получить земельный участок без торгов и предоставили субсидию на приобретение нового оборудования в размере четырех миллионов рублей.
Компания «ТуламашАгро» обрабатывает около 70 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Подмосковье, занимается выращиванием зерновых, животноводством и производством молочной продукции. Два года назад ей выделили субсидию на агротехнологические работы в размере 128 миллионов рублей.
На заводе «Черкизово» в Кашире ежедневно производят до 100 тонн колбасы из сырья с собственных ферм. Весь процесс здесь полностью автоматизирован, а в производстве задействованы только роботы. Это предприятие считается одним из самых современных и высокотехнологичных не только в России, но и в Европе. Региональные власти оказали помощь в вопросах земельных участков и выходе на экспорт.
Кроме того, регионе функционирует уникальная лаборатория, где проводят исследования по SNP-генотипированию. Это позволяет компании «Мираторг» отбирать животных по различным критериям, включая здоровье, плодовитость и устойчивость к заболеваниям. Сотрудничество между компанией и регионом значительно повысило эффективность селекции в молочном животноводстве.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».