Около двух тысяч предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности работают на территории Московской области. В рамках поддержки в регионе действует множество программ и субсидий. Губернатор региона Андрей Воробьев поздравил с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сотрудников отрасли.

Он подчеркнул, что на предприятиях трудятся более 100 тысяч человек, которые вносят вклад в развитие сельского хозяйства.

«Усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК. Поздравляю всех с профессиональным праздником, крепкого здоровья и процветания вашему делу!» — отметил Воробьев в своем Telegram-канале

В Подмосковье работают около 800 фермеров, которые в 2023 году произвели 42 тысячи тонн молока, три тысячи тонн мяса, 50 тысяч тонн картофеля, 17 тысяч тон капусты, 87 тысяч тонн меда и многие другие продукты.

«Чтобы поддержать фермеров, вместе с федеральным правительством мы выделили более пяти миллиардов рублей и предоставили 30 видов субсидий», — добавил Воробьев.