Ставка на технологический суверенитет: что принесут Подмосковью 90 новых инвестпроектов

Подмосковье

Инвестиции

Бизнес

Промышленность

Московская область продолжила успешную работу по привлечению инвесторов для открытия производств, направленных на усиление технологического суверенитета. До конца 2026 года в регионе реализуют еще 90 новых проектов на общую сумму 75 миллиардов рублей. Об этом объявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Укрепление технологического суверенитета в сфере промышленности — одна из самых важных задач, над которой подмосковные власти и бизнес ведут успешную работу. «В этом году в регионе запланирована реализация 90 инвестпроектов. Общий объем инвестиций составляет 75 миллиардов рублей. В результате реализации этих проектов в Московской области будет создано 5,7 тысячи рабочих мест», — отметила Зиновьева. В пресс-службе министерства также рассказали о двух инвестиционных проектах, работа над которыми завершится до конца этого года. Первый реализует компания «КППП Рускон», подготавливающая запуск производства кормов для непродуктивных животных (домашних питомцев).

Фото: Медиасток.рф

Предварительная оценка общего объема инвестиций составит 780 миллионов рублей. Кроме того, предприятие обеспечит рабочими местами 80 жителей Московской области. Компания «ПК Печагин» до конца года завершит строительство современной фабрики по производству майонеза и соусов. Фирма вложила в свое производство более 600 миллионов рублей и предоставит 100 новых рабочих мест. Зиновьева напомнила, что всего в Московской области на разных стадиях реализации находятся более 450 промышленных проектов для обеспечения технологического суверенитета. Общий объем вложений бизнеса в реализацию производств составил порядка 347,5 миллиарда рублей. А общее число сопровождаемых министерством проектов — более 1,9 тысячи.

Фото: Медиасток.рф

В начале марта Зиновьева в своем выступлении на форуме «Промышленность Подмосковья. Есть результат!» подвела итоги работы сектора за пять лет. Тогда зампред отметила, что в общей сложности с 2021 по 2025 год подмосковные промышленники увеличили объем выпуска продукции в 1,7 раза с финансовыми показателями в 7,6 триллиона рублей. «Ежегодно в регионе создаются десятки тысяч рабочих мест», — заявила Зиновьева. За пять лет в Московской области открылось 13 новых индустриальных парков, а их общее число выросло до 72. Кроме того, инвесторов в Подмосковье привлекают шесть особых экономических зон и восемь площадок с готовой инфраструктурой. На этих территориях планируют разместить новые производства с общей суммой инвестиций в 425 миллиардов рублей и создать 46 тысяч новых рабочих мест.