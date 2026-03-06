Итоги развития промышленности за пять лет подвели в Подмосковье

Итоги развития промышленности за последние пять лет подвели в Подмосковье. За этот период доходы выросли почти в 1,7 раза, открыли 13 новых индустриальных парков и запустили новые заодвы.

Итоги развития с 2021 по 2025 годы подвели на круглом столе «Промышленность Подмосковья. Есть результат!» в Мытищах. Заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала, что за этот период доходы бюджета выросли с 927 миллиардов до 1,7 триллиона рублей.

«Объем промышленного производства увеличился в 1,7 раза и достиг 7,6 триллиона рублей. Ежегодно в регионе создаются десятки тысяч рабочих мест», — сказала она.

Екатерина Зиновьева отметила, что сейчас в регионе действуют 72 индустриальных парка. Из них 13 открыли за последние пять лет. Также в Подмосковье функционируют шесть особых экономических зон и восемь площадок с готовой инфраструктурой. На их территории планируют привлечь еще 425 миллиардов рублей и создать около 46 тысяч рабочих мест.

Зиновьева также упомянула высокий уровень роботизации предприятий. Сейчас на них работают около двух тысяч таких машин. Власти активно поддерживают производителей робототехники и компаний, которые внедряют такие решения.

Сейчас Мининвест Подмосковья сопровождает более 1,9 тысячи новых проектов. Из них порядка тысячи — в обрабатывающей промышленности. Также заявлено 450 проектов технологического суверенитета, больше половины из них уже реализовали.

Так, в прошлом году в Протвине запустили завод косметики под брендом «Аравия», в Воскресенске наладили выпуск кабелей, а в Серпухове открылось производство турбокомпрессоров.