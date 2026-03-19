Совещание о развитии робототехники провели в Раменском
На площадке роботизированного складского комплекса группы компаний «Восток-Сервис» в Раменском прошло совещание, посвященное развитию отечественной робототехники. Встречу провел заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
В обсуждении ключевых вопросов отрасли приняли участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, а также другие представители власти и бизнес-сообщества.
Экскурсия по складскому комплексу
До того как перейти к диалогу за столом переговоров, гости ознакомились с работой самого комплекса. Компания «Восток-Сервис», работающая на рынке уже 20 лет, остается одним из лидеров по производству спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты для нефтегазового сектора, сфер энергетики, металлургии и машиностроения. Продукция предприятия занимает солидную долю рынка — порядка трети всего объема в стране.
Именно здесь несколько лет назад дали старт амбициозному проекту: построили первый в стране роботизированный склад, собранный целиком из российских компонентов и работающий на отечественном программном обеспечении.
Сейчас на территории 10 тысяч квадратных метров работают около 50 умных машин, каждая из которых способна поднимать полторы тонны груза. Управляет этим механизмом искусственный интеллект, а люди задействованы лишь на участках комплектации заказов.
За минувшие три года объемы выпуска продукции выросли на 20%, при этом потребность в персонале сократилась в два с половиной раза.
Ключевые вопросы роботизации
После осмотра участники перешли к обсуждению насущных проблем и перспектив роботостроения в стране.
Сегодня Подмосковье — лидер по уровню роботизации. Мы активно внедряем современные технологии, цифру в сферу торговой логистики, также стимулируем развитие роботостроения в регионе. Так, в Подмосковье уже запущены две региональные программы — льготная аренда для производителей робототехники и субсидия на КАПЕКС при строительстве собственных заводов по производству роботов. По первой программе предлагаем аренду в государственных индустриальных парках (ГИП) по ставке один рубль за один квадратный метр.
Екатерина Зиновьева
Весной запустят первый такой парк, причем семь компаний уже забронировали помещения.
Кроме того, субсидия на строительство позволяет возместить до 20% от стоимости объекта. Инвестиционный блок правительства Подмосковья продолжает активное сотрудничество с потенциальными инвесторами.
Отдельное внимание на совещании уделили вопросу стандартизации логистических объектов в контексте автоматизации. Для Подмосковья, где складская и транспортная логистика составляет весомую часть экономики, появление такого документа крайне актуально.