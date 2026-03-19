Совещание о развитии робототехники провели в Раменском

В обсуждении ключевых вопросов отрасли приняли участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, а также другие представители власти и бизнес-сообщества.

Экскурсия по складскому комплексу

До того как перейти к диалогу за столом переговоров, гости ознакомились с работой самого комплекса. Компания «Восток-Сервис», работающая на рынке уже 20 лет, остается одним из лидеров по производству спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты для нефтегазового сектора, сфер энергетики, металлургии и машиностроения. Продукция предприятия занимает солидную долю рынка — порядка трети всего объема в стране.

Именно здесь несколько лет назад дали старт амбициозному проекту: построили первый в стране роботизированный склад, собранный целиком из российских компонентов и работающий на отечественном программном обеспечении.

Сейчас на территории 10 тысяч квадратных метров работают около 50 умных машин, каждая из которых способна поднимать полторы тонны груза. Управляет этим механизмом искусственный интеллект, а люди задействованы лишь на участках комплектации заказов.

За минувшие три года объемы выпуска продукции выросли на 20%, при этом потребность в персонале сократилась в два с половиной раза.

Ключевые вопросы роботизации

После осмотра участники перешли к обсуждению насущных проблем и перспектив роботостроения в стране.