Школа в Лосино-Петровском стала пилотной площадкой проекта «КиберУрок»

В Свердловской школе имени Марченко в Лосино-Петровском округе дети осваивают правила цифровой безопасности в рамках всероссийского проекта «КиберУрок». На занятиях школьники разбирают реальные ситуации из интернета, учатся защищать личные данные и распознавать потенциальные угрозы, сообщили в РИАМО.

Пилотной площадкой проекта учебное заведение стало 1 сентября. В программе участвуют 262 ученика с первого по 11-й класс. Уроки раз в неделю проводят педагоги Надежда Бондарева и Ирина Землянская. Вместо привычных оценок — интерактивные задания, видеоматериалы, практические примеры и тесты. Образовательные материалы также доступны в интернете, а вести школьников по темам помогает специальный персонаж — Кибермишка.

Фото: Руслан Изотов

На одном из занятий четвероклассники решали задачу на прочность паролей: им предстояло придумать комбинацию, которую злоумышленник не сможет подобрать за минуту. Такие упражнения помогают детям понять, как защитить свои аккаунты и почему нельзя использовать простые пароли.

Программа построена с учетом возраста учеников. В начальной школе дети знакомятся с цифровыми устройствами, правилами работы за компьютером, защитой персональных данных и способами распознавания опасностей в Сети. Старшеклассники изучают проверку достоверности информации, цифровую этику, безопасное использование технологий и искусственного интеллекта, а также методы противодействия мошенникам. Педагог Надежда Бондарева отмечает, что обсуждение интернет-угроз вызывает у ребят активный отклик: многие узнают в учебных примерах собственный опыт. «Дети играют в онлайн-игры, и были случаи, когда их просили написать свое имя, рассказать, где они живут», — рассказала учитель.

Фото: Руслан Изотов

По мнению Бондаревой, важно заранее объяснять детям, как действовать в подобных ситуациях. Тогда сообщения от незнакомых аккаунтов и подозрительные просьбы не станут поводом для паники, а школьники смогут оценить риск и правильно отреагировать.

С ходом занятия познакомился временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Горбунков. Он подчеркнул, что создание безопасной цифровой среды не должно сводиться к формальному выполнению требований. «КиберУрок» реализуется в рамках региональной повестки Московской области. В текущем учебном году к программе присоединились 215 школ региона.