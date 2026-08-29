От киберуроков до оценок за поведение. С какими новшествами школьники Подмосковья встретят 1 сентября

Новый учебный год принесет школьникам Подмосковья сразу несколько изменений. В части школ начнут выставлять оценки за поведение, дети будут изучать кибербезопасность и основы работы с искусственным интеллектом, а первоклассников полностью освободят от домашних заданий. Кроме того, новые правила закрепят ограничения на использование смартфонов во время занятий. Как будут работать нововведения и что изменится для детей, родителей и педагогов — разбирался 360.ru.

За поведение поставят одну из трех оценок

С 1 сентября в десяти школах Московской области стартует пилотный проект по оценке поведения учеников. Как ранее сообщили ТАСС в региональном Министерстве образования, эксперимент охватит образовательные учреждения в Долгопрудном, Домодедове, Ленинском, Лосино-Петровском, Лыткарине, Люберцах, Одинцовском и Сергиево-Посадском округах, а также Черноголовке. Пилот рассчитан до 2027–2028 учебного года.

Для школьников предусмотрены три варианта оценки: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение. Их будут получать ученики со второго по восьмой класс. На предметные оценки, итоговую аттестацию и допуск к экзаменам результаты влиять не будут.

Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова в эфире 360.ru рассказала, что родители смогут увидеть оценку в электронном журнале. Выставлять ее будет классный руководитель, однако перед этим учтут мнение всех педагогов, которые работают с конкретным классом.

При выставлении оценки педагоги будут учитывать сразу несколько критериев: дисциплину, взаимодействие с окружающими, личностные качества и учебную активность ребенка, а также его участие в школьных мероприятиях и проектах, в том числе в занятиях «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты», проектах «Движения Первых». В частности, значение будут иметь опоздания, разговоры во время уроков не по теме, использование смартфонов, несоблюдение школьного распорядка и неготовность к занятиям.

Сам эксперимент проводится не только в Московской области: с 1 сентября к нему присоединятся по десять школ от каждого региона России. Если апробацию признают успешной, к 2027/2028 учебному году такую систему оценки поведения планируется распространить на все школы страны.

«Оценка за поведение не для того, чтобы наказать ребенка, не для того, чтобы указать ему на какие-то ошибки, а для того, чтобы дисциплинировать и более бережно отнестись к оценке общей атмосферы в классе, в школе», — объяснила Гребцова.

По ее словам, новый инструмент должен стать ориентиром в первую очередь для самих детей и помочь сформировать понятные для учеников, родителей и педагогов правила школьной жизни.