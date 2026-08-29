От киберуроков до оценок за поведение. С какими новшествами школьники Подмосковья встретят 1 сентября
Минпросвещения МО: первоклассники должны получать всю учебную нагрузку в школе
Новый учебный год принесет школьникам Подмосковья сразу несколько изменений. В части школ начнут выставлять оценки за поведение, дети будут изучать кибербезопасность и основы работы с искусственным интеллектом, а первоклассников полностью освободят от домашних заданий. Кроме того, новые правила закрепят ограничения на использование смартфонов во время занятий. Как будут работать нововведения и что изменится для детей, родителей и педагогов — разбирался 360.ru.
За поведение поставят одну из трех оценок
С 1 сентября в десяти школах Московской области стартует пилотный проект по оценке поведения учеников. Как ранее сообщили ТАСС в региональном Министерстве образования, эксперимент охватит образовательные учреждения в Долгопрудном, Домодедове, Ленинском, Лосино-Петровском, Лыткарине, Люберцах, Одинцовском и Сергиево-Посадском округах, а также Черноголовке. Пилот рассчитан до 2027–2028 учебного года.
Для школьников предусмотрены три варианта оценки: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение. Их будут получать ученики со второго по восьмой класс. На предметные оценки, итоговую аттестацию и допуск к экзаменам результаты влиять не будут.
Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова в эфире 360.ru рассказала, что родители смогут увидеть оценку в электронном журнале. Выставлять ее будет классный руководитель, однако перед этим учтут мнение всех педагогов, которые работают с конкретным классом.
При выставлении оценки педагоги будут учитывать сразу несколько критериев: дисциплину, взаимодействие с окружающими, личностные качества и учебную активность ребенка, а также его участие в школьных мероприятиях и проектах, в том числе в занятиях «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты», проектах «Движения Первых». В частности, значение будут иметь опоздания, разговоры во время уроков не по теме, использование смартфонов, несоблюдение школьного распорядка и неготовность к занятиям.
Сам эксперимент проводится не только в Московской области: с 1 сентября к нему присоединятся по десять школ от каждого региона России. Если апробацию признают успешной, к 2027/2028 учебному году такую систему оценки поведения планируется распространить на все школы страны.
«Оценка за поведение не для того, чтобы наказать ребенка, не для того, чтобы указать ему на какие-то ошибки, а для того, чтобы дисциплинировать и более бережно отнестись к оценке общей атмосферы в классе, в школе», — объяснила Гребцова.
По ее словам, новый инструмент должен стать ориентиром в первую очередь для самих детей и помочь сформировать понятные для учеников, родителей и педагогов правила школьной жизни.
Отдельно Гребцова объяснила, что может последовать за поведением ученика, который, например, постоянно разговаривает или выкрикивает с места и тем самым срывает занятие. В пилотных школах такого ребенка смогут удалить с урока, однако просто отправить его одного за дверь учитель не сможет.
Педагогу потребуется пригласить представителя администрации школы. Тот сопроводит ученика в учительскую или другое помещение и обсудит с ним произошедшее.
«Просто ребенка удалить из класса невозможно. Он обязательно должен вместе с другим взрослым поговорить о своем поведении», — подчеркнула первый замминистра.
Кибербезопасность будут изучать с первого класса
Еще одно новшество затронет значительно больше школьников. С сентября занятия по компьютерной грамотности стартуют в 215 школах Московской области. По данным правительства региона, участниками проекта станут около 55 тысяч учеников.
Занятия будут проводить раз в неделю для детей с первого по 11-й класс. В программу включили правила поведения в интернете и социальных сетях, способы защиты от сетевых мошенников, основы работы с искусственным интеллектом и создания цифровых продуктов.
По словам Гребцовой, подготовка проекта началась еще в декабре. Перед запуском программы обучение прошли преподаватели.
«Искусственный интеллект — это инструмент в руках человека», — отметила Гребцова, говоря об одной из ключевых идей курса.
В дальнейшем программу планируют распространить на все школы Московской области.
Отдельное внимание искусственному интеллекту уделят и на углубленном курсе информатики для старшеклассников. Ученики познакомятся с принципами работы нейросетей, генеративными алгоритмами, сервисами машинного перевода, технологиями распознавания речи, изображений и лиц.
Как сообщили «Интерфаксу» в Минпросвещения, школьников будут учить в первую очередь грамотно пользоваться существующими ИИ-инструментами, а не создавать и программировать нейросети с нуля. На первом этапе новый курс предназначен для ребят, углубленно изучающих информатику и участвующих в олимпиадах. В дальнейшем программу могут сделать доступной для всех школьников.
Первоклассники останутся без домашки
С 1 сентября окончательно закрепляется и правило об отсутствии домашних заданий у первоклассников. Согласно письму Минпросвещения, о котором ранее сообщал ТАСС, из рекомендаций исключили положение, допускавшее домашнюю работу продолжительностью до одного часа.
Гребцова отметила, что принцип обучения первоклассников без отметок и домашней работы существовал и раньше. Однако педагоги иногда давали детям творческие задания — например, что-либо прочитать или посмотреть вместе с родителями.
Теперь подход должен быть однозначным: необходимую учебную нагрузку ребенок получает непосредственно на занятиях.
«Все, что сделали в классе, хорошо. А дома ребенок должен гулять, заниматься спортом, творчеством», — сказала Гребцова.
По ее словам, такой подход особенно важен для первоклассников, которые только привыкают к школе и новому распорядку дня.
Смартфон принести можно, пользоваться на уроке — нет
Еще одно изменение касается гаджетов. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения № 316, закрепляющий требования к использованию мобильных телефонов во время занятий. Школьникам запрещено пользоваться ими на уроках, кроме ситуаций, связанных с угрозой жизни или здоровью, и других экстренных случаев. Использование гаджетов на переменах регулирует каждая школа отдельно, сообщил ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Гребцова уточнила: смартфон ребенку приносить в школу не запрещается. Во время урока он должен находиться в портфеле либо в специально определенном школой месте для хранения.
С планшетами ситуация несколько иная. Их можно задействовать в образовательном процессе, когда это действительно требуется для выполнения задания и разрешено педагогом — например, при подготовке проекта или поиске дополнительной информации.
На киберуроках приносить собственную технику детям не понадобится: учеников обеспечат компьютерами или ноутбуками.
«Мы без них не проживем, они сейчас часть нашей жизни, но мы ограничиваем их использование непосредственно на уроке», — заключила Гребцова.