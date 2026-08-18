Киберуроки и обновленное меню столовых. Что изменится в школах Подмосковья с 1 сентября?

Фото: В Химках по президентской программе модернизировали одну из старейших в городе школ / Медиасток.рф

В Подмосковье функционирует 819 учебных заведений, объединяющих около четырех тысяч зданий школ и детских садов. Сейчас они завершают подготовку к 1 сентября. О новых проектах, капитальном ремонте и других нововведениях губернатору Андрею Воробьеву доложила глава Минобразования Подмосковья Ингрид Пильдес в ходе еженедельного совещания с главами округов.

По прогнозам Минобразования Подмосковья, в этом году в школы пойдут более 1,09 миллиона учеников, среди которых 97,5 тысячи первоклассников и 80,5 тысячи одиннадцатиклассников. В то же время число поступающих в колледжи выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

К началу сентября в регионе откроют 102 новых и обновленных объекта образования на 49 тысяч мест, включая 15 школ и 16 детских садов. Активные ремонтные работы завершаются в колледжах «Подмосковье», «Московия», Красногорском, Губернском, Воскресенском, а также в авиационном техникуме имени Казакова в Жуковском.

Что изменится в школах Подмосковья в этом году

С 1 сентября в 215 школах стартует пилотный проект «Киберурок» по обучению цифровой грамотности. В нем задействуют 550 учителей.