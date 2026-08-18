Киберуроки и обновленное меню столовых. Что изменится в школах Подмосковья с 1 сентября?
Министр Пильдес: 1,09 миллиона учеников пойдут в школы Подмосковья 1 сентября
В Подмосковье функционирует 819 учебных заведений, объединяющих около четырех тысяч зданий школ и детских садов. Сейчас они завершают подготовку к 1 сентября. О новых проектах, капитальном ремонте и других нововведениях губернатору Андрею Воробьеву доложила глава Минобразования Подмосковья Ингрид Пильдес в ходе еженедельного совещания с главами округов.
По прогнозам Минобразования Подмосковья, в этом году в школы пойдут более 1,09 миллиона учеников, среди которых 97,5 тысячи первоклассников и 80,5 тысячи одиннадцатиклассников. В то же время число поступающих в колледжи выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.
К началу сентября в регионе откроют 102 новых и обновленных объекта образования на 49 тысяч мест, включая 15 школ и 16 детских садов. Активные ремонтные работы завершаются в колледжах «Подмосковье», «Московия», Красногорском, Губернском, Воскресенском, а также в авиационном техникуме имени Казакова в Жуковском.
Что изменится в школах Подмосковья в этом году
С 1 сентября в 215 школах стартует пилотный проект «Киберурок» по обучению цифровой грамотности. В нем задействуют 550 учителей.
В этом году особое внимание уделят подготовке к ЕГЭ. Для ребят будут проводить дополнительные тренировки.
Кроме того, по федеральному проекту запустят пилотный проект оценок за поведение, сократят количество учебных часов по обществознанию, введут новые предметы.
Привлечение кадров в сферу образования
На данный момент укомплектованность педагогическими кадрами в регионе составляет 99,5%. В этом региону помог специальный сайт по привлечению кадров. Востребованными остаются специальности учителя математики, русского языка и литературы, начальных классов.
Для молодых и опытных учителей действуют региональные и муниципальные меры поддержки, включая компенсацию аренды жилья. Поддержка позволяет привлекать профессионалов в том числе из других регионов.
«Замечательные молодые педагоги с хорошими академическими и профессиональными достижениями из других регионов, для них Московская область является привлекательной местом для их будущего профессионального развития», — отметила Пильдес.
Подготовка школ к 1 сентября
Особое внимание при приемке школ к 1 сентября уделяется безопасности, проверке школьного транспорта и организации питания. С нового учебного года в школах введут обновленное меню с увеличенным количеством свежих овощей и мясных блюд.
Для родителей 29 августа в 63 новых и отремонтированных школах пройдут дни открытых дверей.