Рекордный снегопад не дал Подмосковью заснуть. Как проходила ночная уборка снега

Рекордный снегопад продолжается в Подмосковье. Растянувшийся с севера Белоруссии до юга Республики Коми атмосферный фронт укрыл столичный регион толстым слоем снега. Уборка улиц не прекращалась ни на минуту, работы велись даже ночью. 360.ru показал, как область справляется со стихией.

Атмосферный фронт подошел к столице с юго-запада. Начавшийся 27 января снегопад вошел в историю как самый сильный с 1995 года, заявила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в телеграм-канале. Тяжелее всего пришлось северу и северо-западу Подмосковья. На уборку улиц вышли около 30 тысяч рабочих с использованием более семи тысяч единиц спецтехники. В приоритете — уборка подходов к остановкам, контейнерным площадкам, социальным объектам и подъездам. «Все службы работают в круглосуточном режиме. Мы знаем все наши „красные“ зоны — туда будут направлены дополнительные силы», — заявил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов. Красногорск В ночную смену на территории округа вышли коммунальные бригады из 50 человек и порядка 15 единиц техники. Директор «Красногорской городской службы» Игорь Борисов сообщил, что этого достаточно, чтобы оперативно расчистить основные дороги и предотвратить большие заносы.

Фото: 360.ru

Работы велись по всему городу. Основные усилия сосредоточили в районе улицы Кирова, 1 и Красногорского бульвара в Павшинской пойме. С пяти часов утра к ночным бригадам присоединились дворники и дополнительная техника. Им предстоит освободить от снега подходы к школам, детским садам, больницам, контейнерные площадки и территорию жилых домов. Одинцово Дорожные службы округа приведены в полную готовность. В ночную смену заступила бригада Одинцовского ДРСУ. Колонна из четырех дорожных машин прошла по основным магистралям, выстроившись клином с небольшим нахлестом, отбросив снег на обочину и обработав покрытие противогололедным реагентом.

Видео: 360.ru

Первым делом водители расчистили Можайское и Красногорское шоссе, улицы Маршала Неделина и Жукова, затем переместились в 8-й микрорайон. Утром их сменили коллеги, которые погрузят отброшенный к обочинам снег на самосвалы и увезут на специально оборудованные площадки за чертой города. Коломна В течение суток с начала мощного снегопада на улицах трудились 45 дорожных рабочих и 39 единиц спецтехники, в ночь вышли две бригады с 16 единицами машин. Одна из «горячих точек» находилась на улице Зайцева: рабочие очищали тротуары и створы пешеходных переходов. «Работают комбинированные дорожные машины, погрузчики, МТЗ. Параллельно выполняем очистку проезжей части и вывоз снега», — сообщил начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна Евгений Гуров.

Фото: 360.ru

Жители дома № 10 на Бульваре 800-летия вышли во двор, чтобы помочь коммунальщикам справиться с последствиями снегопада. Сообща они убрали снег с парковки и тротуара. В 08:00 ночную бригаду сменит дневная. Непрерывный цикл расчистки позволяет не накапливать снежные завалы и поддерживать порядок даже во время длительных снегопадов. Домодедово На ночную уборку снега вышли две полноценные бригады, в составе каждой по семь человек, четыре грузовика и один погрузчик. Собранный с дорог снег вывезли на специализированный полигон за пределами города.

Фото: 360.ru

Из-за сильного снегопада работы пришлось вести в усиленном режиме. Бригады расчищали Рабочую и Ленинскую улицы, а также проезд к школе № 2. На остальной территории работали еще шесть тракторов с щетками. Егорьевск На крупные дороги вышли бригады с техникой, оснащенной системами мониторинга для быстрого реагирования. Заместитель начальника управления транспорта Андрей Макеев объяснил журналистам, что главная задача ночных работ заключается в том, чтобы не дать снегу слежаться и превратиться к утру в опасный накат.

Видео: 360.ru

Местные жители тоже взялись за лопаты. Они помогли коммунальщикам очистить дворы и местные проезды. Раменский Ночная уборка в городе началась в 20:40 и завершилась 04:00. Работы развернулись на улице Гурьева без перекрытия движения транспорта. Пять автопогрузчиков сгребали снег с проезжей части и тротуаров, в труднодоступных местах им помогал трактор. Пока четыре комбинированные дорожные машины обрабатывали асфальт, 10 самосвалов свозили снег на специальные площадки.

Фото: 360.ru

«Работа ведется в сложных метеоусловиях, но бригада действует слаженно и профессионально», — сообщил представитель ДРСУ Роман Лукьянов. Люберцы За ночь коммунальщики расширили проезжую часть на улице Власова, освободили остановку, парковочные карманы и подъезды к поликлинике. Обычно на полную очистку улицы уходило четыре-пять часов в зависимости от состояния снега, так как спрессованный убрать сложнее.

Видео: 360.ru

Сначала лаповый погрузчик убрал снежные массы у обочины, затем их подобрал и вывез самосвал. Оставшийся снег убрали тракторы, которые вышли на дороги вслед за погрузчиком. Клин Слой снега в Клину увеличился на 18 миллиметров за сутки. Это рекордный показатель. Ночью сотрудники подрядной организации «Паркового комплекса» вышли на уборку пешеходной зоны на улице Чайковского, государственного мемориального музея-заповедника композитора и вдоль дома в Демьяновском проезде, 3.

Фото: 360.ru

Работы начались еще днем, но из-за не прекращавшегося снегопада пришлось продолжить ночью. Коммунальщики на тракторе и вручную с помощью лопат освободили от снега проход шириной два метра протяженностью около двух километров. Одновременно продолжалась уборка в двух парках в Клину и Высоковске, а также в лесопарке «Талицкий лес». Около 20 человек с лопатами вышли во вторую смену, чтобы освободить от снега дороги к 5-му и 3-му микрорайонам, площадку под развертывание оперштаба МЧС, подходы к туалетам.

Фото: 360.ru

Утром «Парковый комплекс» подключит дополнительный трактор. На уборку выйдут основные силы «Чистого города». К уборке улиц привлекут порядка 40 единиц техники, в том числе самосвалы и мини-погрузчики. Истра Сотрудники филиала «Мосавтодор» обслуживают 200 километров дорог. В ночь на 28 января они сосредоточились на уборке снега с трассы Духанино — Андреевское и с примыкающих к ЦКАД дорог севернее Истры. Комбинированные дорожные машины в 23:00 загрузили пескосоляную смесь и вышли парой на маршрут. Первая машина двигалась по осевой линии дороги, разбивая снег, вторая расчищала обочину и обрабатывала покрытие. Система мониторинга производственно-дорожной инфраструктуры контролировала процесс.

Фото: 360.ru

В 08:00 водителей подменит следующая смена. Борьба с последствиями снегопада не прекратится, независимо от времени суток. Кашира Рекордно большое количество снега за сутки выпало в Кашире. Коммунальные и дорожные службы перешли на круглосуточный график работы. Глава городского округа Роман Пичугин предупредил в телеграм-канале, что на полную ликвидацию последствий потребуется время и содействие жителей. Необходимо убрать машины с обочин дорог, чтобы не мешать спецтехнике. «В первую очередь расчищаем основные транспортные магистрали, подъезды к социально значимым объектам: больницам, школам, детским садам», — сообщил он. Солнечногорск После полуночи колонна из четырех снегоуборочных машин прошла от улицы Ухова до Мастерской управления «Сенеж». В два захода машины освободили одну из основных транспортных артерий, асфальт и бордюры от снежные наносов.

Фото: 360.ru

Порядок уборки улиц Солнечногорска давно отлажен. Оставшийся снег утром вывезут на полигон в Хметьево. Лобня В небывалый снегопад к уборке улиц подключились 60 человек и семь единиц техники. Для равномерного распределения нагрузки сотрудники муниципального учреждения «Уютный город» работают в две смены: с 05:00 до 15:00 и с 16:00 до 02:00. Вечерняя бригада освободила подъезд к инженерно-техническому лицею «Авиатика». Собранный трактором снег сразу увезли на площадку переработки.

Фото: 360.ru

Ночью коммунальщики воспользовались низким трафиком и еще раз прошлись по общественным пространствам, пешеходным дорожкам, территории возле остановок, станции, школ и детсадов. Это облегчит уборку днем, несмотря на продолжающийся снегопад. Можайск Настолько сильного снегопада, как 27 января, в городском округе не было с 2005 года. Из-за большого количества осадков на муниципальные дороги, улицы и во дворы вышли дополнительные бригады. На основных дорогах округа, по данным пресс-службы округа, работают 17 комбинированных дорожных машин, четыре трактора МТЗ, три грейдера и три погрузчика разной мощности. В круглосуточном режиме трудятся девять бригад, по 50 дорожных рабочих в смену.