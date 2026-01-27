Сегодня 14:32 Без фейков и накруток: как в Подмосковье мониторят уборку снега после сильной метели За контролем уборки снега в Подмосковье следят через новое приложение 0 0 0 Общество

Столичный регион переживает новый погодный удар: сильные снегопады продолжат идти вплоть до четверга. В Подмосковье для борьбы с последствиями разгула снежной стихии привлекли почти семь тысяч единиц техники — специалисты работают круглосуточно. Вместе с тем в Сети начали появляться фейки о том, что погрузчики простаивают и жгут топливо, не делая ничего полезного, а только крутят колесами. В действительности это связано с особенностями работы такой техники.

Зачем погрузчики крутят колеса в воздухе Зимой фронтальный погрузчик поднимает переднюю раму ковшом/отвалом и крутит колеса в воздухе не из-за «игры» оператора, а по техническим причинам: так водитель может проверить восстановление работоспособности шарниров, КПП и мостов в мороз. Чтобы не нагружать трансмиссию при попытке тронуться на холодную, оператор поднимает переднюю часть гидравликой. Когда колеса висят в воздухе: нагрузка на мост минимальна;

масло в редукторах быстрее разогревается;

проще «размять» привод и предотвратить рывки или поломки.

Также прокрутка колес нужна для равномерного распределения густого масла: после ночной стоянки колеса могут крутиться тяжело. Когда их прокручивают в воздухе, механизатор помогает маслу быстрее обтечь шестерни и подшипники, чтобы при начале работы не было повышенного износа.

Наконец, это требуется и для освобождение примерзших колес, например, когда они примерзли к земле, попали в наледь или снег, который затвердел. При таком сценарии оператор может поднять машину и отлепить их без резких тяговых усилий. Благодаря этому получается предотвратить повреждение шин или трансмиссии. Другая причина, по которой оператор может прокручивать колеса погрузчика, обусловлена проверкой исправности рулевого и приводного мостов. Иногда это требуется, когда водителю нужно: проверить люфты в шарнире;

провести быструю диагностику переднего моста;

убедиться, что привод включается/отключается правильно.

Таким образом, это абсолютно нормальная и распространенная практика. Однако в связи с тем, что не все люди (по понятным причинам) посвящены в тонкости работы такой техники, не исключены случаи неправильной трактовки действий специалистов. А за ними, как правило, следуют обвинения в том, что никто ничего не убирает, а просто стоит и накручивает пробег. Такие фейки очень распространены. Они появляются каждый год в самых разных регионах нашей страны.

Мониторинг уборки через приложение В Московской области, как мы уже рассказывали ранее, контроль за уборкой территорий усилили новым приложением «Яндекс Вектор». Этот проект разработали Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и сервис «Яндекс Go для бизнеса». Его основная цель — в повышении эффективности контроля за содержанием территорий. У разработки есть три основных преимущества: гибкое планирование и корректировка маршрутов уборки;

моментальный контроль перемещения техники и персонала;

эффективный мониторинг качества работы каждого сотрудника. «Внедрение этой системы в регионе — это не просто локальный успех, а демонстрация нового подхода к управлению городским хозяйством. Уверены, что эта разработка имеет огромный потенциал для масштабирования по всей стране», — отмечал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

С помощью приложения в режиме реального времени можно видеть, где находятся дворники, есть возможность ставить им задачи, а также контролировать их выполнение. Алгоритмы выстраивают оптимальный маршрут с учетом дорожной ситуации и приоритетных зон. К этой системе подключены все муниципалитеты.

Последствия снегопада 27 января Сейчас в регион на фоне сильного снегопада привлекли свыше семи тысяч единиц коммунальной и дорожной техники. Для более оперативной уборки узких дворовых проездов и тротуаров используют ручные средства малой механизации — 3150 роторов.

Ликвидацией последствий снегопада заняты 30 тысяч специалистов городского хозяйства. Это МБУ по содержанию территорий, управляющие организации области, силы «Мосавтодора». Дополнительно в округа направили 796 единиц техники от МинЖКХ, Минэнерго, Минсельхоза, Минстроя, МТДИ и Комлесхоза. Все службы работают 24 часа в сутки.

«На региональных дорогах ночью были задействованы 356 единиц техники и 134 дворника. Днем планируется вывести 484 единицы техники и 1271 дорожного рабочего. С утра к уборке снега подключились более 150 „Волонтеров Подмосковья“. Ребята чистят дворы, территории возле соцобьектов, выезжают на адресные вызовы к ветеранам, пенсионерам и семьям СВО, помогают убирать дорожки в парках и скверах. Добровольцы будут работать в течение всех дней снегопада», — рассказали в пресс-службе губернатора Московской области. При уборке снега приоритет отдают входным группам, подъездам и лестницам. Затем — путям к остановкам общественного транспорта, магазинам и социальным объектам. Далее убираются подъезды к контейнерным площадкам. И наконец, детские и спортивные площадки, парковки.