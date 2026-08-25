Производство роботов, обучение и трудоустройство. Воробьев — о возможностях индустриального парка «Титан» в Подмосковье
Андрей Воробьев запустил первую очередь ГИП «Титан» в Ленинском округе
В Подмосковье создают современную промышленную инфраструктуру, ориентированную на роботизацию, технологический суверенитет и подготовку квалифицированных кадров. Об открытии первой очереди государственного индустриального парка «Титан» и развитии робототехнического кластера рассказал губернатор Андрей Воробьев во время посещения новой площадки в Ленинском округе.
Промышленная площадка нового формата
Индустриальный парк глава региона посетил вместе с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым.
Первый камень в основание «Титана» заложили в октябре 2024 года. Сейчас на территории площадью 100 гектаров инвесторам доступны инженерные и транспортные сети, готовые производственные корпуса, помещения формата «лайт индастриал» для малого бизнеса, а также зоны отдыха и спортивная инфраструктура.
«Здесь собрались команды, которые посвятили себя технологичному производству. У нас было обязательство — сделать самую современную промышленную площадку. Это и инфраструктура, и готовое здание, где будут собраны самые передовые технологии», — отметил Андрей Воробьев.
Одним из ключевых направлений станет робототехника. В первом корпусе уже работают семь российских компаний.
В частности, «Русский робот» создает «Подмосковный завод роботов», «Смарт Робот» будет выпускать промышленные манипуляторы и дельта-роботов, «Семаргл роботикс» и «Нью Лайн Инжиниринг» — роботизированные системы хранения и мобильные платформы, «Битроботикс» — устройства для сортировки и упаковки продукции. «АтомИнтелМаш», в свою очередь, займется дистанционно управляемыми комплексами, а «Валдай Роботы» — промышленными и транспортными роботами.
При разработке продукции компании используют собственные решения в сфере искусственного интеллекта и российское программное обеспечение.
«Если же у кого-то из резидентов есть желание построить отдельный завод (по производству роботов), то по нашей программе до 500 миллионов рублей предоставим на капитальные затраты. Такое партнерство очень важно. Роботизация, повышение производительности труда — приоритет, который обозначен в указе нашего президента», — отметил Андрей Воробьев.
Он обратил особое внимание на важность партнерства с другими странами и изучения мирового опыта.
Инвестиции и новые производства
Вся территория «Титана» была забронирована резидентами еще до официального открытия. Общий объем инвестиций оценивают в 50 миллиардов рублей, при этом на предприятиях создадут более четырех тысяч рабочих мест.
«Спасибо Андрею Юрьевичу и его команде за такое развитие и переосмысление форматов. Вообще, в нашей стране сейчас больше 500 индустриальных парков, 72 из них уже работают на территории Московской области. Подмосковье — лидер по развитию такой инфраструктуры», — подчеркнул министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
На территории парка продолжается строительство готовых производственных боксов. Так, «Строительный альянс» возводит площадку размером 75 тысяч квадратных метров, а «Совком Индастриал» — 25 тысяч квадратных метров.
Приобрести помещения бизнес сможет с привлечением финансирования Совкомбанка. Потенциальных резидентов уже нашли примерно для половины площадей.
Якорным резидентом стал «Росатом-Интелмаш». Компания намерена сосредоточиться на финальной сборке и испытаниях собственной продукции, роботизированных технологиях, нанесении покрытий и изготовлении деталей.
«Мы заинтересованы в развитии не просто производственной площадки, но и всех сопутствующих сервисов — от сервисного центра до обучения. Главное ее преимущество — наличие партнеров, потенциальных компаний-интеграторов, с которыми мы можем решать в том числе задачу отраслевой роботизации», — рассказал генеральный директор компании «Росатом-Интелмаш» Андрей Громов.
Подготовка специалистов в техноколледже
В следующем году на территории «Титана» планируют открыть техноколледж. Около 70% образовательной программы составит практика, в том числе непосредственно на предприятиях ГИПа.
Резиденты будут участвовать в разработке учебных программ и подготовке специалистов под реальные потребности производства.
Студенты смогут освоить профессию архитектора цифровых систем, изучая программирование, робототехнику, инженерное дело, искусственный интеллект и цифровизацию производства.
Дополнительно предусмотрена подготовка по рабочим специальностям — от оператора-наладчика станков с числовым программным управлением до мехатроника роботизированных комплексов.
«Этот ГИП уникальный, здесь реализовано все — от инженерных сетей до готовых производственных комплексов. „Лайт индастриал“ — востребованный формат для малого и среднего бизнеса», — сказал депутат Госдумы России Роман Терюшков, который также присутствовал на церемонии открытия.
Технологический колледж на территории площадки будет готовить специалистов, которые в дальнейшем смогут успешно трудиться на предприятиях. В «Титане» планируют создать по меньшей мере четыре тысячи рабочих мест.
На площадке также появится демонстрационный зал с роботами. По словам заместителя гендиректора «Смарт Робот» Константина Шеметова, его смогут посещать школьники и студенты для практических занятий и экспериментов.
В Подмосковье также расширяют обучение робототехнике в школах. С 1 сентября «Киберуроки» начнут проводить более чем в 200 школах, а в дальнейшем — повсеместно.
«Дети, которые выберут наш техноколледж, даже в первые два года обучения, помимо теории, смогут зайти в действующие производства, понять, где они хотят работать, сколько смогут зарабатывать и т. д. И нет сомнений, что это партнерство поможет нам раскрыть здесь, на производственной площадке, самых талантливых ребят», — сказал губернатор.
Другие индустриальные парки
В регионе строят еще четыре ГИПа. Первую очередь индустриальных парков «Ключ» в Дмитровском муниципальном округе, «Союз» в Жуковском и «Импульс» в Раменском муниципальном округе планируют запустить до конца года.
Там разместят производства робототехники, промышленного и вентиляционного оборудования, стекольной и пищевой продукции, станков и оборудования для авиационной отрасли. Первое пищевое производство в «Импульсе» уже работает.
Кроме того, в будущем году в Сергиевом Посаде планируют открыть парк «Вектор».
В развитие государственной индустриальной инфраструктуры планируют вложить 30 миллиардов рублей. Ожидается, что эти площадки привлекут около 200 миллиардов рублей частных инвестиций и обеспечат 30 тысяч рабочих мест.
С учетом помещений «лайт индастриал» там смогут разместиться до 200 компаний.
Программы для производителей
Для производителей роботов в Подмосковье действуют специальные меры поддержки: субсидия до 20% капитальных затрат, но не более 500 миллионов рублей, льготная аренда в индустриальных парках по ставке 1 рубль за квадратный метр в год, а также компенсация до половины арендных расходов в частных индустриальных парках.
Компании, внедряющие промышленных и логистических роботов, также могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом — до 90% вложений в основные средства компенсируют за счет региональной части налога на прибыль.
Для логистических центров, инвестирующих от 50 миллионов в роботизацию, на три года сокращается налогооблагаемая база по налогу на имущество.
При поддержке Минпромторга разработали и типовые правила автоматизации складской логистики. Они предусматривают цифровизацию всего цикла. Более того, для складов площадью от 30 до 100 тысяч квадратных метров предполагают автоматизировать по меньшей мере три из пяти основных операций, а для объектов свыше 100 тысяч квадратных метров — пять.