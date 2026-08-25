В Подмосковье создают современную промышленную инфраструктуру, ориентированную на роботизацию, технологический суверенитет и подготовку квалифицированных кадров. Об открытии первой очереди государственного индустриального парка «Титан» и развитии робототехнического кластера рассказал губернатор Андрей Воробьев во время посещения новой площадки в Ленинском округе.

Промышленная площадка нового формата Индустриальный парк глава региона посетил вместе с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. Первый камень в основание «Титана» заложили в октябре 2024 года. Сейчас на территории площадью 100 гектаров инвесторам доступны инженерные и транспортные сети, готовые производственные корпуса, помещения формата «лайт индастриал» для малого бизнеса, а также зоны отдыха и спортивная инфраструктура. «Здесь собрались команды, которые посвятили себя технологичному производству. У нас было обязательство — сделать самую современную промышленную площадку. Это и инфраструктура, и готовое здание, где будут собраны самые передовые технологии», — отметил Андрей Воробьев. Одним из ключевых направлений станет робототехника. В первом корпусе уже работают семь российских компаний.

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В частности, «Русский робот» создает «Подмосковный завод роботов», «Смарт Робот» будет выпускать промышленные манипуляторы и дельта-роботов, «Семаргл роботикс» и «Нью Лайн Инжиниринг» — роботизированные системы хранения и мобильные платформы, «Битроботикс» — устройства для сортировки и упаковки продукции. «АтомИнтелМаш», в свою очередь, займется дистанционно управляемыми комплексами, а «Валдай Роботы» — промышленными и транспортными роботами.

При разработке продукции компании используют собственные решения в сфере искусственного интеллекта и российское программное обеспечение. «Если же у кого-то из резидентов есть желание построить отдельный завод (по производству роботов), то по нашей программе до 500 миллионов рублей предоставим на капитальные затраты. Такое партнерство очень важно. Роботизация, повышение производительности труда — приоритет, который обозначен в указе нашего президента», — отметил Андрей Воробьев. Он обратил особое внимание на важность партнерства с другими странами и изучения мирового опыта. Инвестиции и новые производства Вся территория «Титана» была забронирована резидентами еще до официального открытия. Общий объем инвестиций оценивают в 50 миллиардов рублей, при этом на предприятиях создадут более четырех тысяч рабочих мест.

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«Спасибо Андрею Юрьевичу и его команде за такое развитие и переосмысление форматов. Вообще, в нашей стране сейчас больше 500 индустриальных парков, 72 из них уже работают на территории Московской области. Подмосковье — лидер по развитию такой инфраструктуры», — подчеркнул министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

На территории парка продолжается строительство готовых производственных боксов. Так, «Строительный альянс» возводит площадку размером 75 тысяч квадратных метров, а «Совком Индастриал» — 25 тысяч квадратных метров. Приобрести помещения бизнес сможет с привлечением финансирования Совкомбанка. Потенциальных резидентов уже нашли примерно для половины площадей. Якорным резидентом стал «Росатом-Интелмаш». Компания намерена сосредоточиться на финальной сборке и испытаниях собственной продукции, роботизированных технологиях, нанесении покрытий и изготовлении деталей.

«Мы заинтересованы в развитии не просто производственной площадки, но и всех сопутствующих сервисов — от сервисного центра до обучения. Главное ее преимущество — наличие партнеров, потенциальных компаний-интеграторов, с которыми мы можем решать в том числе задачу отраслевой роботизации», — рассказал генеральный директор компании «Росатом-Интелмаш» Андрей Громов.

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Подготовка специалистов в техноколледже В следующем году на территории «Титана» планируют открыть техноколледж. Около 70% образовательной программы составит практика, в том числе непосредственно на предприятиях ГИПа. Резиденты будут участвовать в разработке учебных программ и подготовке специалистов под реальные потребности производства. Студенты смогут освоить профессию архитектора цифровых систем, изучая программирование, робототехнику, инженерное дело, искусственный интеллект и цифровизацию производства. Дополнительно предусмотрена подготовка по рабочим специальностям — от оператора-наладчика станков с числовым программным управлением до мехатроника роботизированных комплексов. «Этот ГИП уникальный, здесь реализовано все — от инженерных сетей до готовых производственных комплексов. „Лайт индастриал“ — востребованный формат для малого и среднего бизнеса», — сказал депутат Госдумы России Роман Терюшков, который также присутствовал на церемонии открытия.

Технологический колледж на территории площадки будет готовить специалистов, которые в дальнейшем смогут успешно трудиться на предприятиях. В «Титане» планируют создать по меньшей мере четыре тысячи рабочих мест.

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На площадке также появится демонстрационный зал с роботами. По словам заместителя гендиректора «Смарт Робот» Константина Шеметова, его смогут посещать школьники и студенты для практических занятий и экспериментов. В Подмосковье также расширяют обучение робототехнике в школах. С 1 сентября «Киберуроки» начнут проводить более чем в 200 школах, а в дальнейшем — повсеместно. «Дети, которые выберут наш техноколледж, даже в первые два года обучения, помимо теории, смогут зайти в действующие производства, понять, где они хотят работать, сколько смогут зарабатывать и т. д. И нет сомнений, что это партнерство поможет нам раскрыть здесь, на производственной площадке, самых талантливых ребят», — сказал губернатор. Другие индустриальные парки В регионе строят еще четыре ГИПа. Первую очередь индустриальных парков «Ключ» в Дмитровском муниципальном округе, «Союз» в Жуковском и «Импульс» в Раменском муниципальном округе планируют запустить до конца года. Там разместят производства робототехники, промышленного и вентиляционного оборудования, стекольной и пищевой продукции, станков и оборудования для авиационной отрасли. Первое пищевое производство в «Импульсе» уже работает. Кроме того, в будущем году в Сергиевом Посаде планируют открыть парк «Вектор».

В развитие государственной индустриальной инфраструктуры планируют вложить 30 миллиардов рублей. Ожидается, что эти площадки привлекут около 200 миллиардов рублей частных инвестиций и обеспечат 30 тысяч рабочих мест.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3