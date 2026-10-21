Поезда ЦППК перейдут на зимнее расписание 25 октября

С 25 октября Центральная пригородная пассажирская компания обновит график пригородных поездов. На отдельных направлениях добавят рейсы и остановки, продлят маршруты и ускорят движение: экономия времени на некоторых рейсах составит до 16 минут, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Летние дачные поезда уберут из расписания.

«Отдельные изменения мы внесли с учетом обращений пассажиров: скорректировали время отправления ряда поездов, улучшили возможности для пересадок и сократили интервалы на ряде участков», — сообщила начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

Основные изменения по направлениям:

Белорусское направление и МЦД-1: поезда, следующие по третьему и четвертому путям, включая экспрессы до Одинцова, Можайска, Звенигорода и Дубны, будут останавливаться на станции Москва-Сити. Время отправления поезда Москва — Одинцово перенесут с 17:10 на 17:20;

Курское направление и МЦД-2: экспрессы Серпухов — Москва ускорятся на 16 минут, а рейс Серпухов — Шаховская — на семь минут. Поезд Москва — Серпухов в 14:45 по будням станет быстрее на 12 минут. Появится дополнительный рейс в Серпухов с отправлением в 13:45. Все фирменные экспрессы Москва — Тула и поезд Москва — Серпухов № 7157 будут останавливаться в Царицыне;

Казанское направление и МЦД-3: поезд Москва — Голутвин по рабочим дням отправится в 08:34 вместо 08:54 и прибудет на 16 минут раньше. На станции Рязань-1 между прибытием поезда № 6028 из Голутвина и отправлением № 6038 в Шилово предусмотрят семиминутный интервал для пересадки;

Горьковское направление и МЦД-4: поезд Крутое — Апрелевка станет быстрее на пять минут;

Киевское направление: отправление поезда Москва — Калуга перенесут на 29 минут позже, чтобы сократить дневной перерыв в движении. На отдельных рейсах время в пути уменьшится до шести минут. График поездов Калуга — Ферзиково также изменят: экономия времени составит до 13 минут;

Павелецкое направление: по выходным запустят поезд Ожерелье — Москва с отправлением в 16:57 и прибытием в 19:08.

Ярославское направление: скорректируют маршруты и время следования 12 поездов.

На Белорусском, Курском, Рижском, Казанском, Горьковском, Павелецком и Ярославском направлениях также появятся дополнительные остановки на отдельных станциях, а некоторые маршруты продлят.

Уточнить время отправления и стоимость билетов можно на сайте ЦППК, станциях и остановочных пунктах, а также в приложении «Расписание и билеты ЦППК».