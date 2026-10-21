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    Поезда ЦППК перейдут на зимнее расписание 25 октября

    Казанский вокзал в Москве
    Фото: Казанский вокзал в Москве/Медиасток.рф

    С 25 октября Центральная пригородная пассажирская компания обновит график пригородных поездов. На отдельных направлениях добавят рейсы и остановки, продлят маршруты и ускорят движение: экономия времени на некоторых рейсах составит до 16 минут, сообщили в пресс-службе ЦППК.

    Летние дачные поезда уберут из расписания.

    «Отдельные изменения мы внесли с учетом обращений пассажиров: скорректировали время отправления ряда поездов, улучшили возможности для пересадок и сократили интервалы на ряде участков», — сообщила начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

    Основные изменения по направлениям:

    На Белорусском, Курском, Рижском, Казанском, Горьковском, Павелецком и Ярославском направлениях также появятся дополнительные остановки на отдельных станциях, а некоторые маршруты продлят.

    Уточнить время отправления и стоимость билетов можно на сайте ЦППК, станциях и остановочных пунктах, а также в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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