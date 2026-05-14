Подмосковье представило стенд на всероссийском форуме «Госзаказ»

В технопарке «Сколково» продолжает работу XXI всероссийский форум «Госзаказ», объединивший представителей власти, бизнеса и производителей со всей страны. Московская область представила на площадке собственный стенд с цифровыми решениями в сфере закупок, а также разработками предприятий региона, ориентированных на импортозамещение.

Одним из самых необычных экспонатов стала видеоигра, созданная сотрудниками комитета по конкурентной политике Подмосковья с помощью искусственного интеллекта. В игровом формате участникам предлагают управлять «машиной закупок», собирать технические задания, избегать жалоб и соблюдать сроки контрактов. Проект разработали без дополнительного финансирования.

На стенде также представлены промышленные разработки региона. Предприятие из технопарка «Ногинск» продемонстрировало насосное оборудование для сферы ЖКХ, энергетики и промышленности. Производство полностью локализовано в России. Завод выпускает около 150 тысяч единиц оборудования в год и входит в реестр Минпромторга.