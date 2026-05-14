Подмосковье представило стенд на всероссийском форуме «Госзаказ»
В технопарке «Сколково» продолжает работу XXI всероссийский форум «Госзаказ», объединивший представителей власти, бизнеса и производителей со всей страны. Московская область представила на площадке собственный стенд с цифровыми решениями в сфере закупок, а также разработками предприятий региона, ориентированных на импортозамещение.
Одним из самых необычных экспонатов стала видеоигра, созданная сотрудниками комитета по конкурентной политике Подмосковья с помощью искусственного интеллекта. В игровом формате участникам предлагают управлять «машиной закупок», собирать технические задания, избегать жалоб и соблюдать сроки контрактов. Проект разработали без дополнительного финансирования.
На стенде также представлены промышленные разработки региона. Предприятие из технопарка «Ногинск» продемонстрировало насосное оборудование для сферы ЖКХ, энергетики и промышленности. Производство полностью локализовано в России. Завод выпускает около 150 тысяч единиц оборудования в год и входит в реестр Минпромторга.
Еще одной разработкой стал интеллектуальный газовый счетчик, созданный компанией из Ленинского округа. Устройство не только фиксирует расход газа, но и автоматически перекрывает подачу при обнаружении утечки.
За последние годы региону удалось значительно сократить количество жалоб при проведении торгов и сэкономить почти 56 миллиардов рублей. Сейчас власти работают над созданием единой цифровой системы, которая объединит все этапы реализации объектов — от проектирования до ввода в эксплуатацию.
Мы представили наши идеи консолидации всех информационных систем с помощью единого кода провязки идеи самой по созданию объекта, его планирования, закупки, контроля строительства и ввод в эксплуатацию.
Наталия Масленкина
первый заместитель председателя правительства Московской области
Главной темой форума в этом году стал технологический суверенитет. По данным федеральных властей, в первом квартале года доля отечественных товаров в системе госзакупок достигла 65%, а общий объем контрактов превысил 500 миллиардов рублей.
Нам нужно развивать наших производителей, поддерживать их. Очень много мер уже принято.
Антон Гетта
заместитель председателя комитета Государственной думы по защите конкуренции
Форум продлится до 15 мая — за это время участники обсудят вопросы закупок в строительстве, здравоохранении, энергетике и других отраслях.