Почти 480 емкостей для мусора из вторсырья установят в Подмосковье в этом году

В Мособлдуме состоялось итоговое заседание круглого стола, посвященное развитию экономики замкнутого цикла в регионе. Об этапах формирования новой отрасли переработки отходов рассказал председатель профильного комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

В Подмосковье выстроена полноценная инфраструктура сбора, транспортировки и сортировки мусора на комплексах по переработке.

Более 150 предприятий сегодня работают в сфере вторсырья, и в следующие пять лет мы планируем, что эта отрасль будет расширяться.

В области сформировали кластеры по работе с текстилем, пластиком, резиной, деревом, бумагой, картоном, металлом и электроникой. По итогам встреч с представителями каждого направления власти составят дорожную карту для решения отраслевых проблем.

Развитие сектора получило поддержку на федеральном уровне: как отметила депутат Госдумы Ирина Роднина, Московская область является одним из лидеров страны, а в бюджете впервые появилась отдельная статья финансирования мусоропереработки.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Антон Попов детализировал текущую систему обращения с ТКО. Через регион проходит около 7,5 миллиона тонн отходов, которые обслуживают шесть операторов, используя полторы тысячи мусоровозов на 82 тысячах контейнерных площадок.

Власти активно модернизируют инфраструктуру по запросам жителей. В 2023 году проанализировали шесть тысяч адресов, где не хватало твердого покрытия или баков. В период с 2024 по 2026 год обновят 3,2 тысячи контейнерных площадок, а в 2027–2028 годах — еще 2,8 тысячи. На 2026 год запланирована установка 476 контейнеров из вторичных материалов.

Для контроля за чистотой устанавливают мобильные камеры с искусственным интеллектом. Они фиксируют навалы мусора и передают данные через мессенджер «Макс». В этом году смонтируют 976 камер (из них 179 с ИИ; еще 815 уже установлены).

Благодаря комплексу мер количество жалоб снизилось на 51%. Дополнительно установят более четырех тысяч баков в местах системных нарушений (уже готово 88%).

Раздельный сбор представлен фандоматами для пластика и алюминия (684 штуки, утилизировано свыше 1,5 тысячи тонн), боксами для текстиля в 36 округах (собрано почти 14 тысяч тонн) и площадками «Мегабак» для крупногабаритного сырья. Бизнес может бесплатно размещать свои контейнеры на муниципальной земле через госуслугу «Заключение соглашений об организации сбора вторичных ресурсов».

Владимир Шапкин напомнил, что развитие циклической экономики — это поручение президента России.