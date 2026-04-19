Сделано в Подмосковье: почти 100 ярмарок пройдут в области до конца апреля
До конца апреля в 35 муниципалитетах Московской области пройдет 99 ярмарок. Где и когда они состоятся — в материале 360.ru.
«Уже в эти выходные можно отправиться на тематические площадки, которые откроются в разных уголках региона», — сообщила пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Сделано в Подмосковье»
В Можайске на улице Мира гостей ждет тематическая площадка «Сделано в Подмосковье». Это мероприятие, на котором представлена продукция местных производителей, фермеров и предпринимателей Московской области.
Особенности ярмарок «Сделано в Подмосковье»:
- Ассортимент. На ярмарках обычно представлена продукция сельхозпроизводителей, фермерские товары, продукты питания (например, молочная продукция, сыры, колбасные изделия, овощи, фрукты), товары легкой промышленности, товары народного промысла, сувениры, а также продукция народных мастеров.
- Дополнительные активности. Часто помимо торговли организуются культурно-развлекательные программы: выступления творческих коллективов, дегустации, мастер-классы, игры и конкурсы для детей.
- Поддержка местных производителей. Власти Московской области иногда предоставляют льготные торговые места на таких ярмарках.
«Весенняя мозаика»
В этом году ярмарка «Весенняя мозаика» пройдет в городском округе Орехово-Зуевский, в городе Куровское на улице Вокзальной.
Обычно на ярмарке можно найти товары для семьи и дома: одежду, обувь, изделия из кожи и меха, головные уборы, товары для детей, галантерею, текстиль, сувениры и товары народного потребления. Традиционно в таких мероприятиях участвуют представители хенд-мейда, которые презентуют свои работы и товары ручной работы.
«Веселый пчеловод»
Любителей меда приглашает ярмарка «Веселый пчеловод», ее развернут в поселке городского типа Фряново городского округа Щелково, в микрорайоне 2 на улице Молодежной.
Ярмарка стартовала 13 апреля 2026 года. Вместимость площадки — 45 продавцов.
Знакомство с новинками предпринимателей
В апреле 2026 года в Электростали проходит весенняя ярмарка, где жители могут приобрести товары подмосковных предпринимателей.
Площадка развернется на улице Карла Маркса у дома 22.
«Сад и огород»
Ярмарка «Сад и огород» состоится в Истре на улице 9-й Гвардейской дивизии. Это тематическое мероприятие, на котором в широком ассортименте представят сезонные товары: секаторы, кусторезы, посадочный материал.
Кроме того, там будут и полюбившиеся жителям товары народного потребления для всей семьи: одежда, обувь, товары для дома и продукты питания: сезонные овощи и фрукты, свежая зелень, мясные и рыбные деликатесы и многое другое.
«Товары регионов»
В Раменском муниципальном округе в городе Раменское на улице Гурьева пройдет ярмарка выходного дня.
Там посетители увидят огромный ассортимент продукции из Белоруссии, орехи и сухофрукты Узбекистана, сыры и овощи из Дагестана, мясную продукцию из Тамбова, Ивановский и Тамбовский трикотаж.
«Красавица Весна»
Ярмарка «Красавица Весна» пройдет в городском округе Пушкинский, село Ельдигино.
Здесь гостям представят такие товары, как мужская и женская одежда, посуда, банные принадлежности, корзины и прочие товары.
«Рыбный день»
На ярмарке «Рыбный день» посетители смогут ознакомиться с лучшими достижениями местных хозяйств, приобрести качественную молочную продукцию и обсудить актуальные вопросы с представителями КФХ организаций. На ярмарке проходят дегустации, которые создают праздничную и дружелюбную атмосферу.
Мероприятие пройдет в поселке городского типа Ашукино в городском округе Пушкинский на улице Железнодорожной.
«Все для сада»
Ярмарку «Все для сада» организуют в Богородском городском округе, в городе Старая Купавна на улице Кирова, рядом с ТЦ «Шоколад».
На тематической ярмарка в широком ассортименте представят товары для сада и огорода:
- саженцы, растения, дачный инструмент;
- востребованные сезонные промтовары: женская и мужская одежда;
- продукты питания: мясные, молочные деликатесы, овощи, фрукты, варенье, гранаты и гранатовый сок.
«Открываем дачный сезон»
Мероприятие состоится в Орехово-Зуевском городском округе в Куровском, на улице Вокзальной. В продаже будут продовольственные товары — овощи, фрукты, копчености, колбасы, рыбная продукция, молоко.
Среди непродовольственных товаров представят текстиль для дома, хозтовары, мужская и женская одежда, обувь, белый трикотаж. Также в ассортименте: рассада овощных культур и цветов, саженцы роз, плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников, а также сельскохозяйственная продукция подмосковных производителей.
Узнать адреса и график работы всех площадок можно на портале «Мой АПК».