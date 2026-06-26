Овчинский: программу ко Дню Молодежи подготовили в павильоне «Макет Москвы»

В субботу, 27 июня, в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ пройдет масштабная тематическая программа, приуроченная ко Дню молодежи. Жителей и гостей столицы ждут интерактивные экскурсии, интеллектуальные викторины и мультимедийные светотехнические шоу. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Праздничные мероприятия будут проходить в течение всего дня. Организаторы подготовили серию обзорных экскурсий по уникальной миниатюрной копии столичного мегаполиса.

Гостям гиды расскажут об истории города, его знаковых архитектурных объектах и ключевых градостроительных проектах. Познавательные прогулки будут начинаться каждые два часа с 12:10. Старт последней назначен на 18:10.

Сразу после их завершения гости смогут проверить свои знания в тематических викторинах, посвященных интересным фактам из жизни столицы. Эти мероприятия пройдут в 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40.

Когда начнется световое шоу и танцевальная игра

Владислав Овчинский объяснил, что такой интерактивный формат призван увлечь молодое поколение изучением исторического и архитектурного наследия Москвы. Он добавил, что городские власти стремятся создавать современные пространства, где интеллектуальный отдых гармонично сочетается с передовыми технологиями и яркими впечатлениями.

«День молодежи — это праздник энергии, творчества и стремления к новым достижениям. Павильон „Макет Москвы“ предлагает посетителям не только интересно провести время, но и узнать больше о столице, ее истории и перспективах развития. Интерактивный формат мероприятий помогает вовлечь молодое поколение в изучение города и его архитектурного наследия. Мы рады создавать пространство, где познавательный отдых сочетается с современными технологиями и яркими впечатлениями», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Развлекательную часть программы дополнит трехчасовая танцевальная шоу-игра, организованная хобби-клубом «Городские каникулы». Начнется она в 13:00.

Кроме того, каждые 30 минут в павильоне будут транслироваться знаменитые светотехнические шоу, которые позволят увидеть миниатюрную Москву в необычном световом оформлении. Вход на все площадки и мероприятия бесплатный, ознакомиться с точным расписанием можно на официальном сайте павильона.

Экспозиция «Макет Москвы» традиционно отражает масштабные изменения городской среды, главными драйверами которых выступают ключевые столичные программы.

В частности, важнейшим направлением градостроительного развития остается программа реновации. Московский фонд реновации жилой застройки по итогам прошлого года стал абсолютным лидером по объемам ввода жилья среди всех девелоперских компаний России.

В рамках программы в городе построили рекордные 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, что позволило сдать 119 современных жилых домов на 35 тысяч квартир.