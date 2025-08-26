Особое время и большая нагрузка. Андрей Воробьев наградил врачей госпиталя Росгвардии в Балашихе

В преддверии Дня военного медика губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил госпиталь Росгвардии в Балашихе. Там он навестил раненых бойцов, поздравил врачей с профессиональным праздником и вручил отличившимся государственные награды.

«Я этот госпиталь знаю давно, во все времена здесь были высококлассные врачи, хирурги, все, кто занимается восстановлением бойцов. Сейчас особое время, особая нагрузка на все военные госпитали, поэтому я хотел бы поблагодарить и медсестер, и наших дорогих врачей за труд. Военнослужащие, которые получают здесь медицинскую помощь, тоже отмечают вашу заботу, профессионализм», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что именно благодаря профессионалам бойцы, получившие серьезные ранения на передовой, могут вернуться к нормальной жизни, работать, строить планы и растить детей.