Особое время и большая нагрузка. Андрей Воробьев наградил врачей госпиталя Росгвардии в Балашихе
Воробьев поздравил врачей госпиталя Росгвардии с профессиональным праздником
В преддверии Дня военного медика губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил госпиталь Росгвардии в Балашихе. Там он навестил раненых бойцов, поздравил врачей с профессиональным праздником и вручил отличившимся государственные награды.
«Я этот госпиталь знаю давно, во все времена здесь были высококлассные врачи, хирурги, все, кто занимается восстановлением бойцов. Сейчас особое время, особая нагрузка на все военные госпитали, поэтому я хотел бы поблагодарить и медсестер, и наших дорогих врачей за труд. Военнослужащие, которые получают здесь медицинскую помощь, тоже отмечают вашу заботу, профессионализм», — сказал Воробьев.
Глава региона добавил, что именно благодаря профессионалам бойцы, получившие серьезные ранения на передовой, могут вернуться к нормальной жизни, работать, строить планы и растить детей.
Госпиталь в Балашихе появился почти 100 лет назад, в 1931 году. К сегодняшнему дню он стал флагманом медслужбы войск правопорядка. Здесь сформировалась сильная команда врачей, которые оказывают помощь не только в Московской области, но и в зоне СВО.
Лечение в центре могут получить военнослужащие со всей страны, в том числе раненные в ходе спецоперации, а также пенсионеры. Медучреждение вмещает 1200 человек. На его обширной территории находятся более 40 отделений и медотряд спецназначения. Инфраструктура клиники постоянно модернизируется.
Пациентам оказывают помощь по различным направлениям, таким как онкология, рентгенохирургия, нейрохирургия и другие. Кроме того, в госпитале внедряются новые методики лечения: специалисты выпускают монографии, пособия и даже оформляют патенты на изобретения.
«Наш личный состав, а это не только врачебный или средний медицинский персонал, но и немедицинский, регулярно выезжает для выполнения специальных задач в зону СВО. У нас не было еще ни одного доктора, который бы не вернулся оттуда с государственной наградой. Каждый отдается своему делу целиком», — отметил начальник Военного клинического госпиталя Национальной гвардии Российской Федерации Олег Багаев.
На встрече Андрей Воробьев вручил награды четырем врачам. Ордена «За доблесть и мужество» удостоились майор медицинской службы сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения Владимир, начальник дерматовенерологического отделения Владимир, начальник центра интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации Тамара и старший врач-хирург хирургического отделения Светлана.
Благодарность губернатора была объявлена начальнику кабинета мануальной терапии Михаилу и старшему врачу-гастроэнтерологу Мурату.