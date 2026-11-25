Сегодня 22:20 Облепиха захватывает леса. Почему растение признали опасным и как с ним борются Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Подмосковье

Подмосковье

Побеги

Птицы

Россия

Сибирь

Климат

Образование

Реки

Кавказ

Подмосковье

Облепиха крушиновидная знакома многим как ценная плодовая культура: ее ягоды богаты витаминами, а масло используют в медицине и косметологии. Но в Московской области это растение признали инвазивным — оно агрессивно захватывает новые территории, образует непроходимые заросли и вытесняет местные виды. Почему облепиха стала угрозой для экосистем, как с ней борются и что делать дачникам, которые хотят сохранить ее на участке, — в материале 360.ru.

Что такое крушиновидная облепиха Облепиха крушиновидная ( Hippophaë rhamnoides ) — двудомный колючий кустарник или небольшое дерево семейства лоховых высотой обычно от полутора до шести метров, распространенное в умеренном климате Евразии. «Ботаники дали растению такое имя благодаря внешнему сходству листьев и побегов облепихи на кустарник крушины. А слово „облепиха“ переводится буквально как „облепляет ветки“, обсыпает со всех сторон, так как ярко-оранжевые плоды сидят на коротких плодоножках очень густо», — рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов. Ветви дерева-кустарника имеют колючки и узкие серовато-зеленые листья, а молодые побеги — серебристо-чешуйчатый налет. Плоды сочные, ложные костянки желтого, оранжевого или красноватого цвета созревают в конце лета — начале осени.

Интересно В России в диком виде облепиха встречается в основном в европейской части, на Кавказе и в Сибири. В Подмосковье тоже распространяется как одичавшее культурное растение. Кустарник растет по берегам рек, на обочинах или в карьерах.

Плоды и облепиховое масло содержат витамины C, группы B, E, К, каротиноиды и жирные кислоты. Его применяют в кулинарии, косметологии и медицине.

Фото: РИА «Новости»

Чем опасен этот вид облепихи Тем не менее облепиху признали инвазивным видом вполне обоснованно — она нарушает местные экосистемы, поскольку это растение агрессивно захватывает новые территории. «Происходит разрастание и образование так называемых монодоминантных облепиховых зарослей. У растения-агрессора быстро распространяется корневая поросль, кроме того, она размножается семенами, которые разносят птицы», — отметил Сафонов. Также облепиха может создавать непроходимые барьеры и заросли. У биолога была ситуация, когда он не смог пройти на другую сторону леса именно из-за кустов облепихи. По этим причинам в Подмосковье решили взять под контроль распространение этого растения. «Особенное внимание уделяют особо охраняемым природным территориям, так как там проблема действительно реальная — облепиха наносит значительный ущерб биоразнообразию зоны», — рассказал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

В регионе действует специальное постановление правительства Московской области, которым распространение облепихи контролируется именно на таких территориях. Тем не менее на частных участках облепиха по-прежнему остается достаточно ценной плодовой культурой — речь идет контроле распространения за пределами мест культивирования и диких экземпляров. Как борются с инвазивной облепихой Борьба с инвазивным видом включает в себя обработку гербицидами, но только ее недостаточно, рассказал биолог. «Основной метод — сначала гербицид, а потом механический. Это выкорчевывание, то есть полное удаление поверхностной корневой системы на глубине 40-50 сантиметров», — отметил Сафонов. Лучшее время для обработки препаратами — это период активного роста, то есть с весны до осени, пока листья зеленые. Осенняя обработка возможна, но в морозы она будет неэффективна, так как в холоде все процессы замедляются.

Фото: РИА «Новости»

Нужно полностью смочить все листья облепихи с помощью опрыскивания. Это не должно быть слишком, чтобы раствор стекал с листьев. Видимые признаки угнетения должны проявиться в течение следующих двух недель после обработки: это пожелтения и побурение точек роста. Полная гибель древесно-кустарникового вида наступает примерно через два-три месяца. Однако если не удалять корни и не обрабатывать экземпляр повторно, то дерево может восстановиться. «С корнями борются мульчированием — подавлением поросли. Необходим толстый слой мульчи — примерно 20 сантиметров, с регулярным удалением побегов», — подытожил биолог.