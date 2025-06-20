Московская область входит в топ-3 регионов России по инвестиционной привлекательности согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив. Открывают новые предприятия, развивают экспорт и импортозамещение. О том, в чем преимущества региона для инвесторов, в интервью 360.ru на полях ПМЭФ рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Над тем, чтобы сделать Подмосковье привлекательным для инвесторов, трудится вся команда регионального правительства. По словам Духина, это важная работа, которая позволяет обеспечить предпринимателей всем необходимым. При составлении рейтинга АСИ учитывают мнения экспертов, а также самих инвесторов, поэтому повлиять на результаты невозможно. Это делает голосование прозрачным и честным. «Эти показатели определяют голосование экспертов и самих инвесторов, которые работают на территории региона. Эксперты их опрашивают, те дают анонимные и честные ответы. Влиять на эту процедуру невозможно, поэтому мы видим такой показатель на приборах, который говорит о том, насколько в Московской области комфортно создавать новые предприятия и делать бизнес», — отметил Духин. Рейтинг также подсвечивает точки роста — места, где необходимы улучшения и доработки, которые позволят бизнесу чувствовать себя еще лучше. Это может быть дополнительная автоматизация или внедрение новых цифровых сервисов. Преимущества близости к Москве Близость к столице объясняет качественную транспортную инфраструктуру Подмосковья. На территории находятся три аэропорта, а также большое количество «сухих портов» — контейнерных терминалов, которые являются хабами не только для Московского региона, но и для всей страны. Благодаря крупнейшему в России потребительскому рынку в области можно продать почти все, что и делает ее привлекательной для инвесторов.

Любое производство здесь взлетает. Особенно мы это видим по отраслям, где активно развивается импортозамещение. Вячеслав Духин

Развитие импортозамещения Один из новых транспортных хабов построят в Селятине. Он расширит возможности экспорта из Подмосковья в Китай. По словам Духина, контейнеры, которые приходят с востока, в Московской области будут наполняться продукцией АПК. «Мы считаем, что для этого есть большая перспектива. Да и собственники площадки тоже предполагают, готовятся к тому, чтобы создать возможности для экспорта таких товаров на восток», — сказал он. Ожидается, что проект в Селятине реализуют уже в этом году. Развитие сельского хозяйства Подмосковье — лидер в стране по производству сыров. В регионе также выпускают широкий спектр молочной и кисломолочной продукции. По соглашениям на ПМЭФ еще два таких предприятия запустят в Ступине и Сергиевом Посаде. Один из этих проектов — компания «Зеленая долина» — претендует стать крупнейшей фермой России. Там планируют содержать около 40 тысяч коров. Ожидается, что это будет не просто производство, а многосоставный агропромышленный комплекс с образовательной инфраструктурой и жильем для работников. «После того как будут реализованы все очереди проекта, инвестиции достигнут 30 миллиардов рублей. Когда он будет завершен, он станет гордостью Подмосковья и рекордным по масштабу проектом в молочном животноводстве не только в России, но и в Европе», — отметил Духин. Еще один крупный проект реализуют в Кашире — там появится птицеводческий комплекс, который позволит увеличить производство пищевого яйца в Подмосковье в четыре раза. В перспективе продукцию будут поставлять не только по России, но и за рубеж, в том числе путем «сухих портов».

Большие проекты реализуют в области выращивания цветов. Один из них станет аграрно-туристическим комплексом с объемом инвестиций 11 миллиардов рублей. Сейчас 80% российского рынка цветов занимает импортная продукция, поэтому государство старается стимулировать отечественный рынок. «Большая часть цветов, в первую очередь розы, прекрасно можно выращивать в теплицах в наших российских условиях. И здесь грех этой задачей не заняться», — сказал Вячеслав Духин. Большой потребительский рынок и благоприятное географическое положение дает хорошие возможности для развития цветочного бизнеса в Подмосковье. Как отметил Вячеслав Духин, если в регионе будет значительное количество теплиц и производств, то в будущем для них могут создать специальный логистический хаб. Он обеспечит доставку цветов по всей стране.

Мы вышли на первое место в России по производству сыра, создали сырный кластер. Очень крупные предприятия работают в этой сфере. В каком-то смысле может получиться, что цветы — это будет наш новый сыр. Вячеслав Духин

Еще один важный проект — запуск в Подмосковье завода рапсового и соевого масла. Эти культуры активно растут в регионе, и из них можно получать продукты, которые легко вывести на экспорт. Сопровождение инвесторов со стороны правительства Одна из причин, по которым предпринимателям нравится работать в Подмосковье, — постоянное сопровождение правительства. «В каждом проекте возникают свои трудности. Сделать что-то большое, не столкнувшись ни с какими препятствиями, невозможно. Важно, как быстро команда на это реагирует», — говорит Духин. Благодаря этому инвесторы могут оперативно решать возникшие проблемы и находить решения сложных ситуаций.