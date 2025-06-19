Воробьев подписал договор о запуске завода по переработке рапса и сои в Кашире

В Кашире в 2026 году запустят новый комплекс по переработке масличных культур. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Рапстар» Олег Ивакаев.

На предприятии будут ежегодно перерабатывать до 340 тысяч тонн рапса, сои и льна.

«Это первый подобный завод в Московской области. У нас много этих культур, но раньше своей переработки не было. Видим здесь серьезный экспортный потенциал — рапсовое, соевое масла могут продаваться в неограниченном объеме в Китай», — пояснил Андрей Воробьев.

Комплекс в Кашире будет состоять из завода по производству масла и шрота, элеватора, цеха по ферментации жмыха, а также складов.

«Мощность нового завода — 1000 тонн в сутки (по сырью). Мы будем производить рапсовое и соевое масло на экспорт, а также соевый и рапсовый шрот, который планируем поставлять на внутренний рынок — комбикормовым заводам, птицеводческим, свиноводческим и животноводческим хозяйствам», — отметил Олег Ивакаев.

По его словам, в Подмосковье очень большая сырьевая база, поэтому комплекс было решено возвести именно здесь. Кроме того, региональные власти оказывают бизнесу большую поддержку.

Компания «Рапстар» уже заключила соглашения с предприятиями, которым планирует экспортировать готовую продукцию.