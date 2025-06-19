Соглашение о запуске комплекса по производству яиц в Кашире подписали на ПМЭФ
Еще 550 миллионов яиц в год будут производить в Кашире после открытия нового современного птицеводческого комплекса. Соглашение о запуске предприятия на полях ПМЭФ подписали губернатор Андрей Воробьев и акционер группы компаний «Лето» Алексей Зеленков. В проект инвестируют шесть миллиардов рублей.
В прошлом году количество произведенных яиц в Подмосковье составило 199 миллионов. Благодаря запуску нового производства это число увеличится в четыре раза.
«Инвестор готов вложить шесть миллиардов рублей в строительство комплекса, важно, что дополнительно будет создано 300 рабочих мест», — сказал он.
На птицефабрике создадут шесть корпусов для выращивания молодняка, восемь — для содержания основного стада несушек, а также распределительный центр, где будут сортировать и упаковывать продукцию.
ГК «Лето» входит в число 10 лучших производителей в России. Компания работает с 1996 года и локализуется в Белгородской области. Теперь подразделение холдинга «Беланка» добавит мощностей в Кашире.
Первый этап строительства уже начался. На участке обустраивают коммуникации, устанавливают оборудование, а также возводят помещения для кур. Подмосковье предоставило компании поддержку в виде возмещения затрат на оборудование, льготного кредита и налоговых льгот.
Как отметил Алексей Зеленков, в комплексе будут использовать инновационные технологии. Например, автоматический сбор и сортировка яиц, а также машинное зрение и автоматизированные линии кормления.
«Регион оказал и продолжает оказывать нам поддержку в подготовке к запуску проекта, в получении всех необходимых согласований, обеспечивает наличие энергетической мощности для запуска предприятия. Совместно с Министерством сельского хозяйства Московской области мы стремимся к дальнейшему развитию отрасли», — сказал он.