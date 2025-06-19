Соглашение о запуске комплекса по производству яиц в Кашире подписали на ПМЭФ

Еще 550 миллионов яиц в год будут производить в Кашире после открытия нового современного птицеводческого комплекса. Соглашение о запуске предприятия на полях ПМЭФ подписали губернатор Андрей Воробьев и акционер группы компаний «Лето» Алексей Зеленков. В проект инвестируют шесть миллиардов рублей.

В прошлом году количество произведенных яиц в Подмосковье составило 199 миллионов. Благодаря запуску нового производства это число увеличится в четыре раза.

«Инвестор готов вложить шесть миллиардов рублей в строительство комплекса, важно, что дополнительно будет создано 300 рабочих мест», — сказал он.

На птицефабрике создадут шесть корпусов для выращивания молодняка, восемь — для содержания основного стада несушек, а также распределительный центр, где будут сортировать и упаковывать продукцию.