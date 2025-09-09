Новые скверы и модернизация ЖКХ. Глава Лыткарина рассказал о достижениях и планах по развитию округа
Глава Лыткарина Кравцов доложил Воробьеву о планах по развитию округа
Скверы, очистные сооружения, школы и поликлиники строят и ремонтируют в Лыткарине. За последние несколько лет там провели большую работу по модернизации ЖКХ и обновлению социальных учреждений. О том, что изменилось в муниципалитете, и какие программы реализуют в будущем, губернатору Андрею Воробьеву рассказал глава Константин Кравцов.
Как и во всех округах Подмосковья, в Лыткарине реализуют масштабные программы по модернизации сетей, строительству и ремонту социальных объектов, благоустройству и расселению аварийных домов. В сентябре там открыли новый сквер и начали подготовку к возведению 13 километров водовода.
«Очень важная тема — окончательное расселение бараков, которые остались. Их в Лыткарине порядка 50. Будем вместе проводить эти мероприятия, продолжать эту работу», — отметил Воробьев.
Новые предприятия и рабочие места
За последние пять лет в индустриальном парке «Лыткарино» появились 12 крупных предприятий. Они позволили создать 2,5 тысячи рабочих мест и внесли большой вклад в бюджет округа. Большую часть проектов уже реализовали. Акцент сделали на пищевой промышленности.
Среди крупных предприятий — «Европродукт», «Мясная мануфактура Лыткарино», «Тимоша», «Лыткаринский МПЗТ ЛМПЗ», «Юнивест» и «ПБ Юнити».
Здравоохранение и образование
Больницы и поликлиники Лыткарина укомплектованы кадрами на 92%, утверждает Кравцов. Для этого в округе провели большую работу по привлечению специалистов.
Кроме того, для медучреждений активно закупают новое современное оборудование. Внимание уделяют и внешнему виду зданий — капитальный ремонт уже прошел в женской консультации и городской поликлинике, еще в двух организациях заработали рентгенологические кабинеты.
К 1 сентября двери открыло новое здание гимназии № 24. К 2028 году планируют обновить основной корпус школы № 2 на Пионерской улице, а также детские сады на улицах Октябрьской и Ухтомского. Новый облик также получат ДК «Мир» и стадион «Полет».
Модернизация системы ЖКХ
Сейчас в Лыткарине продолжается реконструкция очистных сооружений. Готовность работ уже достигла 94%. После запуска объекта изменения почувствуют около 70 тысяч человек.
В следующем году в округе построят водовод протяженностью 13 километров, что заметно улучшит качество воды для 66 тысяч жителей.
Модернизацию проходят еще 13 участков теплосетей, четыре ЦПТ и котельная № 1.
Ремонт и строительство дорог
Южно-Лыткаринская автодорога — самый масштабный концессионный проект в Подмосковье. На ней уже запустили участок от Ленинского округа до Лыткарина, а осень откроют еще два: от Каширского шоссе до А-105 и от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал». Это позволит жителям Видного экономить до 20 минут в пути до аэропорта.
Оставшийся отрезок от М-5 «Урал» до М-12 «Восток» планируют запустить к концу года.
«Сейчас поехал Октябрьский проезд, что позволило вывести транзитный транспорт, ЮЛА должна разгрузить дороги. Кроме того, мы восстановили, сделали асфальт на дороге, которая связывала Лыткарино и Дзержинку. Так что, если раньше у нас был один выезд, то теперь можно ехать в разные стороны. Конечно, ситуация кардинально поменялась», — отметил глава.
Кроме того, за последние два года округ получил 34 новых автобуса.
Благоустройство
В этом году новый вид получил лесопарк «Волкуша». Жители получили возможность отдыхать на новом пляже, играть в волейбол на оборудованных площадках, кататься на лыжах зимой на подготовленной трассе.
Новый сквер в усадьбе «Чернышевых-Золотовых» встретил гостей амфитеатром, шахматными столами и зонами отдыха.
В будущем при участии инвестора на территории лесопарка перед заводом ЛЗОС может появиться храмово-мемеориальный комплекс.
Поддержка участников СВО
Глава напомнил, что в округе продолжают уделять особое внимание участникам СВО и их семьям. С начала года жители собрали и отправили на передовую более 60 тонн гуманитарной помощи.
В октябре у Константина Кравцова истекает срок полномочий главы. Он выразил желание продолжить работу на этом посту, чтобы развивать округ и реализовать уже начатые программы.