Андрей Воробьев: еще 65 семей переселили из аварийных домов в Лыткарине
Многоэтажный жилой дом построили в ЖК «Высокий берег» в Лыткарине. Туда переселили более 100 человек из аварийного жилфонда — всего 65 семей. С новосельем их поздравил губернатор Андрей Воробьев. Он напомнил о большой программе, по которой жители ветхих построек переезжают в комфортные современные квартиры.
Во всех квартирах новостройки на Набережной улице сделали косметический ремонт. Благодаря этому люди смогли переехать туда сразу после получения ключей. Рядом с домом — школа и поликлиника, а скоро откроется новый детский сад.
«Я рад, что все получилось, все договоренности были соблюдены — и дом старый снесли, и теперь вы уже обживаетесь в новой квартире», — сказал губернатор.
За последние четыре года в Лыткарине из ветхих домов переселили более 200 человек. До 2027 года новые квартиры получат еще две тысяч жителей.
Помимо готовой квартиры переселенцы могут получить сертификаты, которые дают возможность приобрести недвижимость в любом уголке региона.
«Этот дом строился, жители его ждали. Но сейчас также есть дополнительная возможность — просто взять сертификат и сразу купить квартиру, а не через два-три года, когда сдадут дом», — добавил Воробьев.
Сейчас в Подмосковье реализуют еще 19 проектов реновации в 13 округах. По госпрограмме в этом году расселят еще 43 тысячи жителей.