Новый сквер на территории усадьбы Лыткарино открыли в Подмосковье. Там обустроили аллеи, установили детские и спортивные площадки, амфитеатр и бюст наставнику и учителю Петра Первого Никите Зотову. В церемонии участвовали губернатор Андрей Воробьев и помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Мы сотрудничаем с Российским военно-историческим обществом, и наша задача — вместе, объединив усилия, продолжать работу. Кто-то реставрирует музей, усадьбу или, как сделали мы, благоустраивает сквер, чтобы все это пространство жило. Мы видим, что уже играют в шахматы, бегают дети. Здесь невольно окунаешься в эту атмосферу, историю», — сказал Воробьев. В начале 1702 года Петр Первый подарил усадьбу Лыткарино своему сподвижнику Никите Зотову. В 1825 году Елизавета Зотова вышла замуж за князя Александра Чернышева, тем самым объединив наследие двух знатных фамилий.

Сегодня усадьба представляет собой архитектурный ансамбль. С 1990 года там работает историко-краеведческий музей. «Наша задача в каждом городе — обновлять все, что требует реставрации. В мае мы были в музее-заповеднике Чехова, и продолжаем там работы. Все это привлекает туристов, позволяет нашим детям узнавать историю, культуру», — добавил губернатор.

Как рассказал Владимир Мединский, о существовании усадьбы Чернышева он узнал случайно. Приехал к постройке, его встретили руины, после чего было принято решение заняться восстановлением архитектурного комплекса. «Я глубоко убежден, что сам Чернышев, который в свое время обаял Наполеона, сейчас смотрит на нас сверху и радуется, что дом, где он жил последние годы, где он был похоронен, с таким вниманием, с такой любовью восстановлен властями Подмосковья и сохраняется музейными работниками», — сказал он. В 2012 году на территории усадьбы прошел первый этап благоустройства. Там открыли сквер с бюстом князю Чернышеву и уникальными солнечными часами. Теперь место дополнили аллеи, розарий, зеленый лабиринт, зона для игры в шахматы, ротонда, амфитеатр и многое другое. Сквер обустроили на месте аварийного здания бывшего детского сада, которое снесли в прошлом году.

Всего в Подмосковье более 4,5 тысячи объектов культурного наследия. Свыше 1,2 тысячи из них — федерального значения. Реставрацию уже провели в усадьбах Боблово и Даровое, а также в музее-заповеднике «Мелихово». Совместно с Российским военно-историческим обществом восстановили усадьбу Татищева в Солнечногорске, которая была заброшена еще два года назад. Там появились благоустроенная тропа к Рождественскому погосту, новая дорога и всесезонная библиотека.