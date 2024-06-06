«Не надо бояться, надо делать». Подмосковье оказалось лакомым регионом для Белоруссии
Гендир БЦК Довгало: инвестиционная активность России оказалась высокой
«Белорусская цементная компания» запустит в Наро-Фоминске крупное производство строительных материалов. Генеральный директор УК «БЦК» Александр Довгало в интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума рассказал, что Московская область очень привлекательна логистически.
Строительство комплекса в Наро-Фоминском городском округе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсуждал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко еще во время визита в Минск. Тогда власти договорились о строительстве логистического комплекса до 2030 года.
«Проектирование и строительство этого логистического комплекса уже осуществляется. Его ассортимент будет расширяться. Объем инвестиций в проект составляет порядка двух миллиардов рублей», — пояснил Довгало.
Притягательность Подмосковья
Гендиректор белорусской компании отметил, что большое внимание республика обратила на позицию Андрея Воробьева и его заместителей — их идеи благоприятствуют развитию промышленности.
«Мы все проанализировали и приняли такое решение. Московская область для нас очень привлекательна, особенно с точки зрения логистики. Акцент делаем на развитие таких комплексов, чтобы приблизить нашу продукцию к потребителю», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Санкции — не помеха
БЦК давно сотрудничает с Россией. Сейчас цементная компания продолжает поставлять свою продукцию в Калининград, и этому не мешают даже санкции. Конечно, ограничения недружественных стран запретили завозить товары в некоторые государства, но производитель выстроил новые цепочки.
«Сейчас это работает. Поставляем продукцию в Ленобласть и потом морским путем идем в Калининград. Это субсидируется федеральным бюджетом, что подчеркивает уровень отношений Белоруссии и России. Не надо бояться, надо делать», — заявил Довгало.
«Работаем и будем работать»
Он отметил, что 2023 год стал для компании рекордным по объему производства и отгрузке продукции.
Кто ищет пути — тот развивается. У нас нет проблем. Европейский рынок для нас закрылся еще в 2022-м, потом были американские санкции, но мы все работаем и будем работать.
Александр Довгало
В России инвестиционная активность очень высокая, товарные потоки выросли, а продукция «Белорусской цементной компании» востребована.
«Для нашей компании [соглашение с Подмосковьем] — это загрузка мощностей, сохранение рабочих мест, это взаимовыгодное развитие абсолютно», — заключил Довгало.
Правительство Московской области и холдинг «Строительный альянс» на полях ПМЭФ-2024 подписали соглашение о строительстве пятой очереди производственно-складского комплекса в формате Light Industrial на территории индустриального парка «Есипово».
Подробнее о проекте и его особенностях — читайте в материале 360.ru.