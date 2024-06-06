«Не надо бояться, надо делать». Подмосковье оказалось лакомым регионом для Белоруссии

«Белорусская цементная компания» запустит в Наро-Фоминске крупное производство строительных материалов . Генеральный директор УК «БЦК» Александр Довгало в интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума рассказал, что Московская область очень привлекательна логистически.

Строительство комплекса в Наро-Фоминском городском округе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсуждал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко еще во время визита в Минск. Тогда власти договорились о строительстве логистического комплекса до 2030 года.

«Проектирование и строительство этого логистического комплекса уже осуществляется. Его ассортимент будет расширяться. Объем инвестиций в проект составляет порядка двух миллиардов рублей», — пояснил Довгало.

Притягательность Подмосковья

Гендиректор белорусской компании отметил, что большое внимание республика обратила на позицию Андрея Воробьева и его заместителей — их идеи благоприятствуют развитию промышленности.

«Мы все проанализировали и приняли такое решение. Московская область для нас очень привлекательна, особенно с точки зрения логистики. Акцент делаем на развитие таких комплексов, чтобы приблизить нашу продукцию к потребителю», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Санкции — не помеха

БЦК давно сотрудничает с Россией. Сейчас цементная компания продолжает поставлять свою продукцию в Калининград, и этому не мешают даже санкции. Конечно, ограничения недружественных стран запретили завозить товары в некоторые государства, но производитель выстроил новые цепочки.

«Сейчас это работает. Поставляем продукцию в Ленобласть и потом морским путем идем в Калининград. Это субсидируется федеральным бюджетом, что подчеркивает уровень отношений Белоруссии и России. Не надо бояться, надо делать», — заявил Довгало.

«Работаем и будем работать»

Он отметил, что 2023 год стал для компании рекордным по объему производства и отгрузке продукции.