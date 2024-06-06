Сегодня 13:48 Слияние сил. Подмосковье и холдинг «Строительный альянс» подготовили новый проект Соучредитель «Строительного альянса» Петрухин: бизнесу комфортно в Подмосковье 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Правительство Московской области и холдинг «Строительный альянс» на полях ПМЭФ-2024 подписали соглашение о строительстве пятой очереди производственно-складского комплекса в формате Light Industrial на территории индустриального парка «Есипово». Соучредитель компании Артем Петрухин в интервью 360.ru рассказал, что в планах — выполнить проект за год.

«Планируем достаточно быстро его реализовать. Мы запустили все необходимые работы изыскательского характера, начинаем проектирование. Я очень надеюсь, что весной следующего года мы выйдем уже на строительную площадку. И в течение года его реализуем», — сказал он. Все сошлось Идея формата Light Industrial подразумевает, что на одной территории сосуществуют различные производственные предприятия, которые могут удачно коллаборировать. Такое серьезное развитие проект получил в Подмосковье, потому что регион большой и экономически развит.

Московская область сильно преуспела. Бизнесу здесь комфортно и хорошо. Девелоперам, которые реализовывают эту промышленную инфраструктуру, тоже удобно работать. Я так понимаю, что здесь синергия всех вот этих сил, возможностей сошлись в одну точку. Артем Петрухин

Если есть развитая промышленная инфраструктура, подчеркнул Петрухин, производственным предприятиям намного проще и быстрее зайти и запустить производство. Они не отвлекаются на поиск земельных участков, строительство, проектирование. «У них есть своя отрасль, где они профессионалы, и мы пытаемся создать для них максимально комфортные условия, чтобы они никогда больше не отвлекались ни на что внешнее, а могли заниматься только делом», — пояснил инвестор. Промышленная ипотека — драйвер экономики В 2022 году подмосковный Мининвест разработал и запустил уникальный инструмент — промышленную ипотеку. Партнер холдинга «Строительный альянс» заявил, что это не просто помощь для промышленных предприятий.

Промышленная ипотека является драйвером развития экономики в целом. Это очень важный, очень своевременный продукт. И он не просто ускоряет процесс запуска производства, а делает его максимально комфортным. <…> Программа является невероятным подспорьем для того, чтобы можно было быстро и качественно приобрести хорошую промышленную недвижимость. Промышленная ипотека — идеальный формат господдержки. Артем Петрухин

Петербургский международный экономический форум — одно из главных мероприятий для бизнеса и экономики в стране. Он ежегодно проходит летом в Санкт-Петербурге. Впервые ПМЭФ состоялся в 1997 году, а с 2006-го его патроном и постоянным участником стал президент России. На полях форума Подмосковье и Белоруссия подписали соглашение о запуске крупного производства строительных материалов в Наро-Фоминске. Появится терминал для приемки цемента железнодорожным транспортом, заводы по производству товарного бетона и сухих строительных смесей.