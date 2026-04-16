«Мы за чистоту». Как пройдет неделя субботников в Подмосковье

Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту» пройдет с 18 апреля по 3 мая. Подмосковье присоединится к акции. В чем ее суть и как принять участие в мероприятиях — в материале 360.ru.

Что известно об акции «Мы за чистоту»?

Акция «Мы за чистоту» проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и в поддержку нацпроекта «Молодежь и дети». Ее проводят Росмолодежь и общественное движение «Экосистема». В нынешнем формате — как неделя субботников — мероприятие состоится в России во второй раз. В 2025 году его приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Помимо уборки территорий, программа включала благоустройство мемориалов, братских могил и воинских захоронений, проведение экологических уроков в школах и просветительских лекций в вузах, очистку туристических маршрутов и так далее. К акции присоединились более 570 тысяч человек.

Организаторы провели народное голосование и определили для проведения субботников карту из 614 площадок в 70 регионах. В акции участвовали даже иностранные активисты, решившие привести в порядок захоронения советских воинов за рубежом: в Чехии, Сербии, Германии, Болгарии и других странах. В 2026 году «Мы за чистоту» приурочат к Году единства народов России. В России анонсировали более тысячи мероприятий. Цель — объединить жителей для формирования экокультуры и бережного отношения к природе. Министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин отметил высокую значимость недели субботников для региона.

Такие инициативы имеют огромное значение для Московской области. Они не только преображают наши города и села, но и воспитывают в людях бережное отношение к окружающей среде, укрепляют чувство сопричастности к общему делу. Виталий Мосин министр экологии и природопользования Подмосковья

В Московской области подобные акции находят активную поддержку. До конца апреля в регионе проходит месяц чистоты, 25 апреля Подмосковье присоединится к Всероссийскому субботнику. Для его проведения подготовили более 600 территорий и 552 места выдачи инвентаря. Жители могут принять участие даже за вознаграждение — для этого нужно оставить заявку в приложении «Яндекс Смена».

Как присоединиться к акции «Мы за чистоту»?

Зарегистрироваться на субботник можно на сайте движениеэкосистема.рф. В Московской области предлагается 122 мероприятия. Чтобы принять участие в субботнике, следует выбрать удобную локацию на предлагаемой карте и зарегистрироваться. Среди участников пройдет конкурс тематических постов с фотографиями — можно выиграть «экологичные призы».

Мероприятие можно также организовать самому. Для этого его необходимо зарегистрировать на том же сайте, пригласить участников, добавить отчет в личном кабинете и получить сертификат организатора. Кстати, помимо городских территорий, можно зарегистрироваться на субботник в лесу или парке, в одном из заповедников, туристических мест, привести в порядок исторический памятник, территорию возле религиозного сооружения или водного объекта.

Где пройдет главный субботник акции?

Флагманский субботник состоится 18 апреля в Можайске. Площадкой станет территория возле Братской могилы у Крепостного вала Можайского Кремля. Участие в благоустройстве примут волонтеры, общественные деятели, активисты и экологи. Субботник пройдет при поддержке Российского экологического оператора.

Субботники — это не только про уборку, но и про формирование экологической культуры. Такие акции объединяют людей и показывают, что забота о природе начинается с простых действий. пресс-служба Российского экологического оператора

Присоединиться к субботнику в Можайске могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке. Необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, место учебы или работы и номер телефона и пометить, нужен ли вам трансфер из Москвы до места проведения субботника. Желающих заберут в 08:00 на автобусе от станции метро «Славянский бульвар» (выход 2, со стороны улицы Герасима Курина). Кроме того, предусматривается трансфер в Москву в 15:00. Начало акции — в 10:30. Участники смогут получить волонтерские часы и экобаллы.