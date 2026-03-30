Всероссийский субботник проведут в Подмосковье с новым сервисом: все об условиях и деталях

Подмосковье

Искусственный интеллект

Работа

Машины

Субботник

Московская область готовится к весенне-летнему периоду после зимы. Сейчас в регионе продолжается месяц чистоты, а в конце апреля состоится большой Всероссийский субботник. Подробнее о том, как проходит благоустройство округов и чем субботник 25 апреля будет отличаться от мероприятий прошлых лет — в материале 360.ru.

Традиционно апрель — это месяц интенсивной уборки территорий и дворов, напомнил сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев. Работы много, и ежегодно ее стараются механизировать. «Потому что только руками, на одном энтузиазме крайне сложно справиться с такой объемной задачей. Поэтому обсудим сегодня все, что касается приведения территорий в порядок после зимы», — отметил он на заседании областного правительства.

Задача — активно, по нашим стандартам реализовать эту программу в текущем месяце. И 25 апреля мы готовимся к проведению Всероссийского субботника. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Спецтехника для уборки В Подмосковье около 25 тысяч дворовых и общественных территорий, проездов, 28 тысяч километров муниципальных дорог. Работу по наведению порядка ведут 80 организаций, в распоряжении которых 3,4 тысячи тракторов, самосвалов, погрузчиков и комбинированных дорожных машин.

Фото: Медиасток.рф

За три года парк обновили почти наполовину — приобрели около 1,5 тысячи единиц техники. В 2026-м по льготной лизинговой программе «ДОМ.РФ» закупят 222 машины — тракторы с навесным оборудованием, экскаваторы, погрузчики, малые коммунальные пылесосы и автогрейдеры. Техника должна поступить на базы МБУ до середины апреля. Помимо централизованной закупки, муниципалитеты приобрели из своего бюджета 175 машин.

Фото: Медиасток.рф

Искусственный интеллект в работе над чистотой С помощью искусственного интеллекта в Подмосковье разрабатывается 225 новых маршрутов для закупаемых вакуумных машин. До 15 апреля их внесут в сервис для автоматизации работы городских и коммунальных служб «Яндекс. Вектор». Он помогает оптимизировать маршруты и и контролировать работу техники в режиме реального времени.

Фото: Медиасток.рф

Месяц чистоты в Подмосковье Неделю назад в регионе стартовал месяц чистоты, который продлится до конца апреля. Работы включают мойку дорог и плитки, очистку газонов и опиловку сухостоя. Параллельно приводится в порядок инфраструктура: моют контейнерные площадки, ремонтируют и красят скамейки, спортивные и детские площадки. Для выявления недостатков с помощью ИИ удалось создать свыше 1,3 тысячи маршрутов для инспекторов «Яндекс Вектора».

Фото: Медиасток.рф

Всероссийский субботник в Подмосковье Для проведения Всероссийского субботника в Подмосковье подготовили 635 территорий и 552 места выдачи инвентаря. «Планируем также организовать полевые кухни. Для проведения субботника будет впервые задействован сервис „Яндекс Смена“, благодаря которому можно находить исполнителей для разных работ среди местных жителей. Это либо молодые люди, студенты, либо взрослые, желающие подработать. Ранее мы применяли этот сервис в зимний период для уборки снега и он неплохо себя зарекомендовал», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко. Жителям предлагается два варианта участия в субботнике: за вознаграждение и безвозмездно. В первом случае нужно оставить заявку в приложении «Яндекс Смена» и выбрать удобную локацию.

Фото: Медиасток.рф

Второй вариант — волонтерство, им могут воспользоваться подростки от 14 лет. Для этого нужно оставить заявку на сайте «Добро.рф». За участие начисляют волонтерские баллы, которые можно конвертировать в дополнительные баллы к ОГЭ и ЕГЭ при поступлении в вуз, обучающие онлайн-курсы или подписки на сервисы.

Мы проводим активное информирование жителей о возможности принять участие в субботниках, размещаем листовки о проведении в подъездах, общественных пространствах, учреждениях и информируем в чатах городских пабликов и через адресную электронную почту. Игорь Даниленко министр по содержанию территорий и госжилнадзору Подмосковья

На прошедших выходных пилот опробовали в четырех округах: Ленинском, Мытищах, Подольске и Химках. Жители убрали придомовую территорию и общественные пространства, очистили от смета и мусора клумбы и газоны, посадили кустарники и деревья, навели порядок на дорожках, детских площадках и в зонах отдыха. Цифровой сервис «Яндекс Смена» позволил привлечь свыше 500 человек, большая часть из них вышла на уборку за волонтерские часы.